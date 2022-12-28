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    Канадский клуб потреплет «парусников»?

    «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Торонто»
    Торонто. Стадион «Скотиабанк Арена». Дата — 28 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    У «Торонто» относительно недавно закончилась ужасная проигрышная серия, которая насчитывала шесть поражений подряд. Но в последних двух матчах случилось две победы над «Нью-Йорком» (113:106) и «Кливлендом» (118:107).

    В последнем выигранном матче британец Ануоби и камерунец Сиакам набрали по 26 очков, а Скотти Барнс забросил 25 очков. Но при всем этом дома «Торонто» не может победить уже три матча кряду.

    Два последних матча между этими соперниками оставались за канадской командой, что дает преимущество перед предстоящим домашний поединком с «парусниками».

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    В предстоящем поединке у «Лос-Анджелес Клипперс» снова под вопросом выступление в матче Кавая Леонарда, которого постоянно тревожит колено. За четыре последних выездных игры гости смогли одержать победу только в одном матче: против «Вашингтона» (114:107).

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    В игре против «Уизардс» лучшим в составе «парусников» был Пол Джордж, который оформил 36 очков в кольцо соперника. У Леонарда в том поединке всего лишь 13 набранных очков.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на пятом месте в своей конференции с 19 победами в активе при 15 поражениях. Если Джордж не сможет сыграть в предстоящей игре, то практически наверняка гости проиграют предстоящий матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.47, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.75.

    Прогноз: Хозяева смотрятся весьма неплохо в последних матчах, но в предстоящем поединке гости выйдут победителями.

    Альтернативный прогноз: Гости выиграют, как первую, так и вторую половину матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.75.

    Альтернативная ставка: П2/П2 с коэффициентом 4.20.

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    «Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Канадский клуб потреплет «парусников»?
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