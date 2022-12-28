ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль» Габриэл ЖезусШесть вопросов для «Арсенала»: Как играть без Жезуса, надо ли покупать Мудрика и искать усиление для полузащиты Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • 11:14
    • РФС перенес голосование о переходе в АФК
  • 13:28
    • Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Локомотив»
  • 13:20
    • Защитник «Пари НН» Агапов перейдет в ЦСКА
  • 13:05
    • «Торпедо» объявило об уходе Смольникова
  • 12:40
    • Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» переиграет аутсайдера?

    «Голден Стэйт» — «Шарлотт». Прогноз (к. 2.50), ставка на матч регулярного сезона НБА 28 декабря 2022 год

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Голден Стэйт». Сезон 2022/2023
    Калифорния. Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 28 декабря. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    Две победы и три поражения. Это результаты последних игр «Голден Стэйт». После двух фиаско от «Нью-Йорка» (94:132) и «Бруклина» (113:143), действующий чемпион одержал победу над «Мемфисом» (123:109).

    В составе победителей лучший КПД у Джордана Пула. Защитник «Голден Стэйт» отправил в кольцо соперника 32 очка.

    Оправиться от травмы плеча пока не может лидер «Уорриорз» Стеф Карри. Также в лазарете команды находятся Джамайко Грин, Андре Игудала и Эндрю Уиггинс. Но есть и позитивные новости — в строй вернулся Донте Дивинченцо.

    «Голден Стэйт» поднялся на 10 место в своей конференции. Команда провела 34 матча в регулярке при 16 победах и 18 поражениях.

    «Шарлотт»

    Продолжается гостевая серия игр у «Шарлотт». Матч против «Голден Стэйт» станет шестой. В предыдущих пяти выездных встреч команда одержала две победы и потерпела три поражения. Так команда чередует виктории и фиаско.

    В последнем матче проиграли «Портленду» (113:124). В этом поединке в составе «Шарлотт» лучшую результативность продемонстрировал Ламело Болл — 27 очков.

    На больничной койке «Шарлотт» сейчас находятся один игрок. Вне игры остается Коди Мартин из-за травмы колена. Восстановился Смит-младший и это после травмы лодыжки.

    «Шарлотт» продолает пребывать на 14-м месте Восточной конференции. Чтобы подняться выше не хватает четырёх побед. Ну последняя строчка, на которой сейчас «Детройт», не грозит баскетболистам «Хорнетс». «Шарлотт» одержал 9 побед и потерпел 25 поражений

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.65, победа «Шарлотт» — 2.65.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Несмотря на проблемы с составом и отсутствие Карри, «Голден Стэйт» — яркий фаворит пары. «Золотые» могут разгромить соперника из-за внушительной разницы в классе команд.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-7.5) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативный прогноз: «Голден Стэйт», наверняка сыграет результативно в матче. Можно сыграть на индивидуальном тотале команды.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» больше 121.5 с коэффициентом 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Чжэцзян Профессионал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фенербахче — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рединг — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Германия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Австрия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Голден Стэйт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» переиграет аутсайдера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры