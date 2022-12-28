Калифорния. Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 28 декабря. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

Две победы и три поражения. Это результаты последних игр «Голден Стэйт». После двух фиаско от «Нью-Йорка» (94:132) и «Бруклина» (113:143), действующий чемпион одержал победу над «Мемфисом» (123:109).

В составе победителей лучший КПД у Джордана Пула. Защитник «Голден Стэйт» отправил в кольцо соперника 32 очка.

Оправиться от травмы плеча пока не может лидер «Уорриорз» Стеф Карри. Также в лазарете команды находятся Джамайко Грин, Андре Игудала и Эндрю Уиггинс. Но есть и позитивные новости — в строй вернулся Донте Дивинченцо.

«Голден Стэйт» поднялся на 10 место в своей конференции. Команда провела 34 матча в регулярке при 16 победах и 18 поражениях.

«Шарлотт»

Продолжается гостевая серия игр у «Шарлотт». Матч против «Голден Стэйт» станет шестой. В предыдущих пяти выездных встреч команда одержала две победы и потерпела три поражения. Так команда чередует виктории и фиаско.

В последнем матче проиграли «Портленду» (113:124). В этом поединке в составе «Шарлотт» лучшую результативность продемонстрировал Ламело Болл — 27 очков.

На больничной койке «Шарлотт» сейчас находятся один игрок. Вне игры остается Коди Мартин из-за травмы колена. Восстановился Смит-младший и это после травмы лодыжки.

«Шарлотт» продолает пребывать на 14-м месте Восточной конференции. Чтобы подняться выше не хватает четырёх побед. Ну последняя строчка, на которой сейчас «Детройт», не грозит баскетболистам «Хорнетс». «Шарлотт» одержал 9 побед и потерпел 25 поражений

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.65, победа «Шарлотт» — 2.65.

Прогноз: Несмотря на проблемы с составом и отсутствие Карри, «Голден Стэйт» — яркий фаворит пары. «Золотые» могут разгромить соперника из-за внушительной разницы в классе команд.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-7.5) с коэффициентом 2.50.

Альтернативный прогноз: «Голден Стэйт», наверняка сыграет результативно в матче. Можно сыграть на индивидуальном тотале команды.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» больше 121.5 с коэффициентом 2.24.