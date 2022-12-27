Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 27 декабря. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

Дружина Поповича за пять последних поединков смогла выиграть только один матч у «Хьюстона» (124:105). Результат не очень веселый, но на данный момент техасский клуб способен лишь на это. В игре против «Юты» будет очень тяжело.

В последнем проигранном мачте «Спёрс» пустили от «Орландо» 133 очка, а сами набрали лишь 113. Лучшим в составе стал Келдон Джонсон с жалкими 17 очками.

«Сан-Антонио» лишь на предпоследнем месте в своей конференции, имея в своем активе 10 побед при 22 поражениях. Несмотря на то, что «Юта» сильнее «Сан-Антонио» почти по всем позициям, но клуб из Техаса выиграл четыре последних матча из пяти у своего предстоящего соперника.

«Юта»

«Юта» играет нестабильно, и её вполне можно обыгрывать. В двух последних матчах она обыграла «Вашингтон» и «Детройт», но до этого по всем статьям проиграла «Милуоки» и «Кливленду».

В составе «Джаз» в последнем матче лучшим по количеству набранных очков стал Малик Бизли, который набрал 25 очков. Вторым по результативности стал Кларксон с 23 набранным очками.

На данный момент времени подопечные Харди идут на 7 месте в своей конференции, имея 19 побед при 16 поражениях. В мачте против «Сан-Антонио» нужно сыграть максимально концентрировано, поскольку история последних личных встреч явно не в пользу коллектива из Солт-Лейк-Сити.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 2.75, победа «Юты» — 1.48.

Прогноз: У «Атланты» травмирован важный игрок, который может не сыграть в предстоящей игре, а у гостей в огнях молодежь, поэтому поставим на то, что гости смогут продлить свою выигрышную серию.

Альтернативный прогноз: «Юта» накидает своему сопернику очень много очков, поскольку в последнем матче против «Детройта» было прост огромное преимущество у гостей в «краске».

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.95.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 125 с коэффициентом 2.85.