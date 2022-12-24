Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 24 декабря. Время — 06:00 по мск. «Финикс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

У «Финикса» был неплохой отрезок, в результате которого он выиграл три матча кряду, но последний матч против «Вашингтона» (110:113) был проигран вопреки всем ожиданиям до игры.

Подопечные Монти Уильямса откровенно не доиграли концов против одной из худших команд лиги и за «солнечными» это наблюдается не в первый раз в этом сезоне. Лучшим в составе «Санз» стал Шамет с 31 набранным очком, но травмирован Букер, а его будет очень не хватать в игре против лидера Запада.

Сейчас «Финикс» идет на 4 месте в своей конференции, но претензии на лидерство никуда не пропали. После 32 сыгранных матчей в активе у клуба из Аризоны 19 побед и 13 поражений.

«Мемфис»

«Мемфис» после весьма удачно победной серии откровенно посыпался и уже два поединка кряду ничего не может сделать со своими не самыми сильными соперниками. Дженкинс начал изобретать велосипед и только навредил своей команде.

Если последний проигрыш от «Денвера» (91:105) можно объяснить общим уровнем силы соперника, то поражение от «Оклахомы» (109:115), где играет всего лишь один человек, объяснить максимально тяжело.

Удивительно, что два этих проигрыша даже не сместили «Гриззлис» с первой строчки Запада. На данный момент времени у «Мемфиса» 19 побед при 11 поражениях. В матче против «Финикса» есть неплохие шансы на выездную победу. Тем более клуб из Теннеси выиграл два очных противостояния между этими командами.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Финикса» — 2.21, победа «Мемфиса» — 1.70.

Прогноз: Гости провели два невыразительных матча, но при этом у них состав куда крепче, чем у хозяев по причине присутствия Букера в лазарете.

Альтернативный прогноз: Несмотря на то, что Финикс ослаблен, в этой игре все может и в овертайм зайти.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 2.26.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.