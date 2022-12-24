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    «Ястребы» уничтожат соперника?

    «Атланта» — «Детройт». Прогноз (к. 2.12), ставка на матч регулярки НБА, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Детройт»
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    Трей Янг
    Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 24 декабря. Время — 03:30 по мск. «Атланта» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года

    «Атланта»

    После двух побед подряд «Атланта» потерпела снова поражение. Дома «ястребы» проиграли «Чикаго» (108:110).

    Хотя в этом матче лучшую результативность продемонстрировал Трей Янг. Лидер «Атланты» набрал 34 очка.

    Лазаре команды пустой. Деджанте Маррей и Джон Коллинз вернулись в строй команды. Оба игрока были с травмой лодыжки.

    Единственное, это под вопросом участие Клинта Капелы. У швейцарца травма икры. Получил её в матче против «Орландо».

    Ранее «Атланта» в гостях был обыгран «Шарлотт» (125:106), а дома переиграно «Орландо» (126:125).

    «Атланта» опустилась на 8 место своей конференции. В активе команды 16 побед. В пассиве — 16 поражений.

    «Детройт»

    «Детройт» пока не может выиграть. Четыре матча — четыре поражения. Сначала команда завершила домашнюю серию. «Пистонс» уступил «Сакраменто» (113:122), «Бруклину» (121:124) и «Юте» (111:126).

    И вот новое поражение. В гостях «Детройт» проиграл «Филадельфии» (93:113). В составе неудачников в этом матче лучшим стал Джейден Иви. Игрок «Детройта» набрал 18 очков.

    В последний раз «Детройт» побеждал 15 декабря. Это была гостевая победа над «Шарлотт» (141:134). Хотя все решилось в овертайме. Основное время поединка завершилось вничью (127:127).

    По-прежнему в лазарете команды находятся Кейд Каннингем (травма ноги) и Исайя Ливерс (травма плеча).

    На Востоке «Детройт» занимает последнее место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 26 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.27, победа «Детройта» — 4.32.

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    Прогноз: Трей Янг — лидер «Атланты». Игрок может добыть для команды важную победу. Мы остановим наш выбор в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Атланты» (-9.5) с коэффициентом 2.12.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на тотале. Предвидется результативная игра со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Атланта» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Ястребы» уничтожат соперника?
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