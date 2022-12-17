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    «Бруклин» увезёт победу из Торонто?

    «Торонто» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.99), ставка на матч регулярки НБА, 17 декабря 2022 года

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    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Декабря 2022 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Бруклин Бруклин
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    «Торонто»

    «Торонто» находится в упадке. Команда потрепела третье поражение кряду в регулярке. После неудачных гостевых встреч против «Орландо» (109:113 и 99:111), последовало ещё одно фиаско. На этот раз от «Сакраменто» (123:124). Игра прошла дома в Канаде.

    В домашнем матче с «королями» отмечаем результативную игру в исполнении Фреда Ванвлита. Защитник стал лучшим игроком поединка, забросив в кольцо соперника 39 очков, совершив 8 подборов и отдав 5 передач.

    Основной задел команда сделала в первой и третьей четвертях. Плюс 11 очков преимущества, они и сыграли основную роль в итоговом счёте.

    К слову,состав «Торонто» пока не в самом лучшем состоянии. В лазарете команды 4 баскетболиста. Это Харпер (травма колена), Ануноби (травма бедра), Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

    В турнирной таблице «Торонто» занимает 10 место при 13 победах и 15 поражениях.

    «Бруклин»

    У «Бруклина» все в порядке с составом. Лазарет пуст. Все игроки готовы дать бой канадскому коллективу.

    «Нетс» входит в Топ-4 Восточной конференции. Команда в 29 матчах одержала 17 побед и потерпела 12 поражений.

    Победная серия «Бруклина» продолжается. Она составляет уже 4 матча. После успешных исходов с «Шарлотт» (122:116), «Атлантой» (120:116), «Индианой» (136:133) последовала победа над «Вашингтоном» (112:100).

    В последней игре весомый вклад в победу «сетей» внёс Кевин Дюрант — 30 очков. До дабл-дабла одному из лидеров «Бруклина» не хватило одного подбора.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Торонто» — 2.14, победа «Бруклин» — 1.99.

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    Прогноз: «Бруклин» может воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: Также можно ожидать результативную игру в этом матче.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Торонто» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» увезёт победу из Торонто?
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