Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» находится в упадке. Команда потрепела третье поражение кряду в регулярке. После неудачных гостевых встреч против «Орландо» (109:113 и 99:111), последовало ещё одно фиаско. На этот раз от «Сакраменто» (123:124). Игра прошла дома в Канаде.

В домашнем матче с «королями» отмечаем результативную игру в исполнении Фреда Ванвлита. Защитник стал лучшим игроком поединка, забросив в кольцо соперника 39 очков, совершив 8 подборов и отдав 5 передач.

Основной задел команда сделала в первой и третьей четвертях. Плюс 11 очков преимущества, они и сыграли основную роль в итоговом счёте.

К слову,состав «Торонто» пока не в самом лучшем состоянии. В лазарете команды 4 баскетболиста. Это Харпер (травма колена), Ануноби (травма бедра), Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

В турнирной таблице «Торонто» занимает 10 место при 13 победах и 15 поражениях.

«Бруклин»

У «Бруклина» все в порядке с составом. Лазарет пуст. Все игроки готовы дать бой канадскому коллективу.

«Нетс» входит в Топ-4 Восточной конференции. Команда в 29 матчах одержала 17 побед и потерпела 12 поражений.

Победная серия «Бруклина» продолжается. Она составляет уже 4 матча. После успешных исходов с «Шарлотт» (122:116), «Атлантой» (120:116), «Индианой» (136:133) последовала победа над «Вашингтоном» (112:100).

В последней игре весомый вклад в победу «сетей» внёс Кевин Дюрант — 30 очков. До дабл-дабла одному из лидеров «Бруклина» не хватило одного подбора.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Торонто» — 2.14, победа «Бруклин» — 1.99.

Прогноз: «Бруклин» может воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 1.99.

Альтернативный прогноз: Также можно ожидать результативную игру в этом матче.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.30.