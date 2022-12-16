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    Устроят ли соперники яркий баскетбол?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс». Прогноз (к. 2.54), ставка на матч регулярки НБА, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»
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    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2022 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    У «Клипперс» сейчас белая полоса. Команда из Лос-Анджелеса выиграла три встречи подряд. Сначала в гостях обыграли «Вашингтон» (114:107), а затем дома переиграли «Бостон» (113:93) и «Миннесоту» (99:88).

    Кавай Леондард — лучший игрок в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Форвард «парикмахеров» забросил в кольцо «лесных волков» 19 очков.

    Норман Пауэлл — единственный игрок, который находится в лазарете команды. 30 ноября защитник «Лос-Анджелес Клипперс» получил травму. Случилось это в матче с «Портлендом». С тех пор Пауэлл пропустил 9 матчей.

    В Западной конференции «Клипперс» идет на 6-м месте. В 30 матчах баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали 17 побед и потерпели 13 поражений.

    «Финикс»

    Ещё недавно «Финикс» лидировал в Западной конференции, но теперь команду преследует череда неудач. Команда не может выиграть уже 5 матчей подряд.

    «Солнечные» потерпели фиаско от «Далласа» (111:130), «Бостона» (98:125), «Нью-Орлеан» (117:128 и 124:129), а также от «Хьюстона» (97:111).

    В матче с «Хьюстоном» выбыл из строя защитник «Финикса» Камерон Пейн. Игрок получил травму ноги.

    В своей конференции «Финикс» входит в Топ-4, несмотря на черную полосу. В 28 матчах команда одержала 16 побед и потерпела 12 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.90, победа «Финикс» — 2.19.

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    Прогноз: Битва соседей. Сложный выбор в плане победителя. Можно сыграть на тотале этой встречи.

    Ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 2.54.

    Альтернативный прогноз: Не исключена вероятность равной игры. Так что можно рискнуть в пользу дополнительного времени. Это на случай, если «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс» не смогут определить победителя в основное время.

    Альтернативная ставка: Будет овертайм с коэффициентом 13.00.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Устроят ли соперники яркий баскетбол?
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