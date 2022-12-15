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    «Портленд» остановит техасцев?

    «Сан-Антонио» — «Портленд». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Портленд»
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    «Сан-Антонио»
    Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 15 декабря. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2022 года

    «Сан-Антонио»

    Дружина Поповича проигрывала всем подряд на протяжении практически месяца, но в последних трех матчах одержаны три подряд победы: над «Хьюстоном» (102:94), «Кливлендом» (112:111) и «Майами» (102:94). С таким баскетболом можно и на победу с «Портлендом» замахнуться.

    Победа над «Кавальерс» получилась на тоненького и всего лишь с разницей в одно очко. Лучшим в составе «шпор» стал Ричардсон с 24 очками в активе.

    Несмотря на то, что «Сан-Антонио» выиграл три последних поединка, техасская команда по-прежнему на последнем месте в конференции, имея в своем активе 9 побед при 18 поражениях. Несмотря на то, что «Портленд» сильнее «Сан-Антонио» почти по всем позициям, но клуб из Техаса выиграл четыре последних матча из пяти.

    «Портленд»

    «Портленд» за последние пять матчей проиграл только «Денверу» (120:121). В преддверии второго матча с «Сан-Антонио» у Лилларда и компании отличное настроение, чтобы одержать третью победу подряд.

    Лиллард для своей команды больше, чем просто игрок. В двух последних матчах против «Миннесоты» у него 74 набранных очка, что просто запредельный результат.

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    Клуб из Орегона сейчас на пятом месте в своей конференции, имея 15 побед и 12 поражений на текущий момент времени. Только пару недель назад «Портленд» выиграл свой первый матч у «Сан-Антонио» больше, чем за год. Шансы на очередную победу над «шпорами» имеются и очень даже неплохие.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 3.28, победа «Портленда» — 1.41.

    Прогноз: С вернувшимся Лиллардом «Портленду» не страшны никакие противники.

    Альтернативный прогноз: Соперники способны накидать друг другу большое количество очков.

    Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.42.

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    «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Портленд» остановит техасцев?
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