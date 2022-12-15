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    «Орландо» не отдаст победу во Флориде?

    «Орландо» — «Атланта». Прогноз (к. 3.31), ставка на матч регулярки НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Атланта»
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    «Орландо»
    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 15 декабря. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Орландо»

    «Орландо» продолжает удивлять победными результатами. Третий матч завершается со знаком плюс для команды. Сначала обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111). А затем дважды переиграли «Торонто» (113:109 и 111:99).

    В последнем поединке с канадцами в составе «Орландо» отличился Франц Вагнер. Он забросил 23 очка.

    «Магов» можно назвать домашней командой. На арене «Эмвей-центр» одеражала 7 побед. А всего «Орландо» одержало 8 побед. В пассиве — 20 поражений.

    Выигрышная серия из трёх матчей помогла «Орландо» подняться с 15-го на 13-е место в Восточной конференции.

    «Атланта»

    А вот «Атланта» идёт на 8 месте на Востоке. У команды 14 побед и 14 поражений. В минувшем игровом дне коллектив снова потерпел поражение. На этот раз в гостевом матче от «Мемфиса» (103:128).

    В составе «ястребов» отличился Деандре Хантер. На его счету 19 очков. Ранее «Атланта» прервала чёрную полосу. В драматичном поединке с «Чикаго» удалось выиграть лишь в овертайме (123:122). Основное время матча закончилось вничью (110:110).

    В лазарете «Атланты» — три игрока — Деджанте Маррей и Джон Коллинз. Оба игрока с травмой лодыжки.

    К ним присоединился Клинт Капела. Швейцарец получил травму ахилла в поединке с «Чикаго». Он уже пропустил матч с «Мемфисом», пропустит и встречу с «Орландо».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 3.31, победа «Атланта» — 1.82.

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    Прогноз: После двух побед над «Торонто», «Орландо» может вновь добиться успеха. К тому же команда играет дома. В этом и сила «магов».

    Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 3.31.

    Альтернативный прогноз: Можно ожидать, что перевес одной из команд будет незначительным.

    Альтернативная ставка: Победа одной из команд с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.60.

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    «Орландо» — «Атланта»: прогноз, ставка (3.31), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» не отдаст победу во Флориде?
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