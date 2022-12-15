Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 15 декабря. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» продолжает удивлять победными результатами. Третий матч завершается со знаком плюс для команды. Сначала обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111). А затем дважды переиграли «Торонто» (113:109 и 111:99).

В последнем поединке с канадцами в составе «Орландо» отличился Франц Вагнер. Он забросил 23 очка.

«Магов» можно назвать домашней командой. На арене «Эмвей-центр» одеражала 7 побед. А всего «Орландо» одержало 8 побед. В пассиве — 20 поражений.

Выигрышная серия из трёх матчей помогла «Орландо» подняться с 15-го на 13-е место в Восточной конференции.

«Атланта»

А вот «Атланта» идёт на 8 месте на Востоке. У команды 14 побед и 14 поражений. В минувшем игровом дне коллектив снова потерпел поражение. На этот раз в гостевом матче от «Мемфиса» (103:128).

В составе «ястребов» отличился Деандре Хантер. На его счету 19 очков. Ранее «Атланта» прервала чёрную полосу. В драматичном поединке с «Чикаго» удалось выиграть лишь в овертайме (123:122). Основное время матча закончилось вничью (110:110).

В лазарете «Атланты» — три игрока — Деджанте Маррей и Джон Коллинз. Оба игрока с травмой лодыжки.

К ним присоединился Клинт Капела. Швейцарец получил травму ахилла в поединке с «Чикаго». Он уже пропустил матч с «Мемфисом», пропустит и встречу с «Орландо».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 3.31, победа «Атланта» — 1.82.

Прогноз: После двух побед над «Торонто», «Орландо» может вновь добиться успеха. К тому же команда играет дома. В этом и сила «магов».

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 3.31.

Альтернативный прогноз: Можно ожидать, что перевес одной из команд будет незначительным.

Альтернативная ставка: Победа одной из команд с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.60.