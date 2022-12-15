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    Увезут ли «никсы» победу из Иллинойса?

    «Чикаго» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.65), ставка на матч регулярки НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нью-Йорк»
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    Иллинойс. Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 15 декабря. Время — 03:30 по мск. «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2022 года

    «Чикаго»

    Две победы дома и три поражения в гостях. Это статистика игр про «Чикаго». Успешная серия с «Вашингтоном» (115:111) и «Далласом» (144:115) резко сменилась гостевым поражением от «Атланты» (122:123).

    В этом поединке все решилось в овертайме. Основное время закончилось вничью (110:110). Дополнительное время завершилось в пользу «Атланты» (13:12).

    Несмотря на неудачный исход баскетболист «Чикаго» Демар Дерозан стал лучшим игроком матча. Он оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. Плюс игрок отдал 8 передач.

    В составе «Чикаго» по-прежнему есть травмированный игрок. Речь о Лонзо Болл.Защитник клуба практически год без игровой практики. Травму колена баскетболист получил в регулярке прошлого сезона. 15 января в матче с «Голден Стэйт».

    В турнирке «Чикаго» занимает 11 место. Команда из Иллинойса одержала 11 побед и потерпела 15 поражений.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» продолжает победное шествие в регулярке. Команда одержала 4 победу подряд. В последней встрече было обыграно «Сакраменто» (112:99). В это поединке отличился Ар Джей Барретт — 27 очков. До дабл-дабла игроку не хватило одного подбора.

    Ранее «никсы» обыграли «Шарлотт» (121:102), «Атланту» (113:89) и «Кливленд» (92:81).

    В Восточной конференции «Нью-Йорк» идёт на 6 месте. Команда одержала 14 побед и потерпела 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.65, победа «Нью-Йорк» — 2.65.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас на ходу. Команда движется к 5-й победе подряд. Есть вероятность, что гости добьются успеха в Иллинойсе.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.65.

    Альтернативный прогноз: Ожидается открытая игра. Скорее всего соперники сыграют в верховой баскетбол.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 227.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Увезут ли «никсы» победу из Иллинойса?
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