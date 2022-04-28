Баскетбол возвращается в Калифорнию. Стадион «Chase Center». 28 апреля — начало матча в 05:00 по мск. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт Уорриорз»

«Голден Стэйт» получает второй шанс квалифицироваться в четвертьфинал. В последнем матче «Уорриорз» упустил возможность выиграть дуэль. Поражение в четвёртой игре (121:126).

У «войнов» лучший КПД показал Стефен Кари — 33 очка. Рядом Клей Томпсон — 32 балла.

В стартовых играх серии против «Денвера» — были одержаны три победы. Счёт в серии (3:1) — впереди «Голден Стэйт». В домашней игре против «самородков», хозяева могут поставить точку в противостоянии.

«Денвер Наггетс»

«Наггетс» — отсрочил вылет из НБА. У «Денвера» в победной игре отличился центровой Никола Йокич. Его 37 очков в итоге помогли «самородкам» сократить отставание от «Уорриорз» (1:3).

В случае повторной победы — моральное преимущество получат баскетболисты «Наггетс». Во-первых счёт в серии сократится до минимума. Во-вторых следующий поединок, если он состоится, пройдет в родных стенах «Денвера».

В Западной конференции «самородки» заняли 6 место. А «войны» — 3 строчку.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз»: победа «Голден Стэйт» — 1.30, победа «Денвер Наггетс» — 4.80

Прогноз: «Голден Стэйт», наверняка одержит победу. Команда играет дома, при своих болельщиках. «Уорриорз» уверенно проводит серию. Да, и команда считается одним из фаворитов НБА.

Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 1.30