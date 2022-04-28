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    Калифорния в четвертьфинале?

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс». Прогноз (к.1.30), ставка на матч плей-офф НБA, 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс»
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    «Голден Стэйт» — «Денвер»
    Баскетбол возвращается в Калифорнию. Стадион «Chase Center». 28 апреля — начало матча в 05:00 по мск. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Апреля 2022 года
    Голден Стэйт
  • Окленд
    •  Голден Стэйт 05:00 Денвер Денвер
  • НБА. Плей-офф
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    «Голден Стэйт Уорриорз»

    «Голден Стэйт» получает второй шанс квалифицироваться в четвертьфинал. В последнем матче «Уорриорз» упустил возможность выиграть дуэль. Поражение в четвёртой игре (121:126).

    У «войнов» лучший КПД показал Стефен Кари — 33 очка. Рядом Клей Томпсон — 32 балла.

    В стартовых играх серии против «Денвера» — были одержаны три победы. Счёт в серии (3:1) — впереди «Голден Стэйт». В домашней игре против «самородков», хозяева могут поставить точку в противостоянии.

    «Денвер Наггетс»

    «Наггетс» — отсрочил вылет из НБА. У «Денвера» в победной игре отличился центровой Никола Йокич. Его 37 очков в итоге помогли «самородкам» сократить отставание от «Уорриорз» (1:3).

    В случае повторной победы — моральное преимущество получат баскетболисты «Наггетс». Во-первых счёт в серии сократится до минимума. Во-вторых следующий поединок, если он состоится, пройдет в родных стенах «Денвера».

    В Западной конференции «самородки» заняли 6 место. А «войны» — 3 строчку.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз»: победа «Голден Стэйт» — 1.30, победа «Денвер Наггетс» — 4.80

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    Прогноз: «Голден Стэйт», наверняка одержит победу. Команда играет дома, при своих болельщиках. «Уорриорз» уверенно проводит серию. Да, и команда считается одним из фаворитов НБА.

    Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 1.30

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    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс»: прогноз, ставка (1.30), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Калифорния в четвертьфинале?
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