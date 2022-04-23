Онтарио. Арена «Эр-Канада-Сентер». Решающий матч первого раунда плей-офф. Встреча пройдет 23 апреля и начнётся в 21:00 по мск. «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто Рэпторс»

«Торонто» — может завершить участие в НБА. В дуэли с «Филадельфией» канадцы уже успели проиграть три матча. Побед пока нет. Еще одно поражение и «рептилиям» придётся первым сойти с дистанции.

«Хищники» с каждым матчем плей-офф прибавляют. В первом матче уступили «Севенти Сиксерс» минус 20 очков. Во втором — минус 15. И вот в третьем поединке «Рэпторс» смогли дать бой. Поражение со счётом (101:104).

В составе канадцев отличился Ануноби. Он забросил 26 очков. Напомним, в Восточной конференции «Торонто Рэпторс» вышел в плей-офф с пятого места.

«Севенти Сиксерс»

«Филадельфия» — четвёртый клуб Востока. Близок к выходу в четвертьфинал национальной баскетбольной ассоциации. «Сиксерс» обыгрывают «Рэпторс». Счёт в серии 3:0. Осталось сделать шаг.

Для «76-ых» третий поединок получился сложным. Основное время завершилось вничью (95:95). Пришлось играть овертайм. Решающий вклад в победу сделал Джоэл Эмбиид — 33 очка. У победителей можно ещё отметить Тобиаса Харриса. Он оформил дабл-дабл: 11 очков и 12 подборов.

Еще одна победа и «Сиксерс» станет первым четвертьфиналистом НБА. В случае успеха в 1/4 баскетболисты из Филадельфии могут встретиться с победителем пары «Майами Хит» — «Атланта Хокс».

Прогноз и ставка

Букмекеры отправляют «Филадельфию» в четвертьфинал НБА: победа «Торонто» — 2.40, победа «Севенти Сиксерс» — 1.70.

Прогноз: Во всех трёх победных матчах «Севенти Сиксерс» забросил за сотню. Наверняка, они повторят успех и в четвёртой игре. «Торонто Рэпторс» тоже показывает результативный баскетбол. В среднем команды на двоих набирают около 200 очков.

Ставка — тотал меньше 213,5 за 2.00