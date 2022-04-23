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    «Сиксерс» — первый участник четвертьфинала НБА?

    «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс». Прогноз (к.2.00), ставка на матч плей-офф НБА, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс»
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    «Торонто» — «Севенти Сиксерс».
    Онтарио. Арена «Эр-Канада-Сентер». Решающий матч первого раунда плей-офф. Встреча пройдет 23 апреля и начнётся в 21:00 по мск. «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2022 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 21:00 Филадельфия Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
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    «Торонто Рэпторс»

    «Торонто» — может завершить участие в НБА. В дуэли с «Филадельфией» канадцы уже успели проиграть три матча. Побед пока нет. Еще одно поражение и «рептилиям» придётся первым сойти с дистанции.

    «Хищники» с каждым матчем плей-офф прибавляют. В первом матче уступили «Севенти Сиксерс» минус 20 очков. Во втором — минус 15. И вот в третьем поединке «Рэпторс» смогли дать бой. Поражение со счётом (101:104).

    В составе канадцев отличился Ануноби. Он забросил 26 очков. Напомним, в Восточной конференции «Торонто Рэпторс» вышел в плей-офф с пятого места.

    «Севенти Сиксерс»

    «Филадельфия» — четвёртый клуб Востока. Близок к выходу в четвертьфинал национальной баскетбольной ассоциации. «Сиксерс» обыгрывают «Рэпторс». Счёт в серии 3:0. Осталось сделать шаг.

    Для «76-ых» третий поединок получился сложным. Основное время завершилось вничью (95:95). Пришлось играть овертайм. Решающий вклад в победу сделал Джоэл Эмбиид — 33 очка. У победителей можно ещё отметить Тобиаса Харриса. Он оформил дабл-дабл: 11 очков и 12 подборов.

    Еще одна победа и «Сиксерс» станет первым четвертьфиналистом НБА. В случае успеха в 1/4 баскетболисты из Филадельфии могут встретиться с победителем пары «Майами Хит» — «Атланта Хокс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отправляют «Филадельфию» в четвертьфинал НБА: победа «Торонто» — 2.40, победа «Севенти Сиксерс» — 1.70.

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    Прогноз: Во всех трёх победных матчах «Севенти Сиксерс» забросил за сотню. Наверняка, они повторят успех и в четвёртой игре. «Торонто Рэпторс» тоже показывает результативный баскетбол. В среднем команды на двоих набирают около 200 очков.

    Ставка — тотал меньше 213,5 за 2.00

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    «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Сиксерс» — первый участник четвертьфинала НБА?
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