Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс» Александр БольшуновЖдем золото от лыжников. Анонс событий на Олимпиаде-2022 16 февраля Валиева, Щербакова и Трусова в короткой программеФотогалерея: Валиева, Щербакова и Трусова в короткой программе
  • 09:50
    • Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира
  • 10:47
    • СМИ: «Зенит» готов предложить Дзюбе новый контракт
  • 09:19
    • Валиева выступит в показательных выступлениях на Олимпиаде, если попадет в тройку призеров
  • 08:20
    • Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022
  • 07:10
    • МОК: Результат Валиевой на ОИ-2022 будет считаться предварительным
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Голден Стэйт» реванш у «Денвера»?

    «Голден Стэйт» — «Денвер». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Денвер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич
    В четверг, 17 февраля, «Голден Стэйт» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 17 Февраля 2022 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 42 победы и 16 поражений.

    В четырех последних матчах «Уорриорз» обыграли только «Лейкерс» (117:115), уступив «Юте» (85:111), «Нью-Йорку» (114:116) и «Клипперс» (104:119).

    В игре против «Клипперс» Стеф Карри набрал 33 очка. По 13 баллов добавили Эндрю Уиггинс и Джордан Пул.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Андре Игуодала, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 25 поражениями.

    В пяти предыдущих встречах «Наггетс» уступили только «Бостону» (102:108), выиграв у «Бруклина» (124:104), «Нью-Йорка» (132:115), «Торонто» (110:109) и «Орландо» (121:111).

  • Месси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над мадридским «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В поединке с «Мэджик» самым результативным стал Никола Йокич — 26 очков, 15 подборов и 7 передач. По 17 очков набрали Уилл Бартон и Джефф Грин.

    Среди травмированных у «Денвера» значатся Монте Моррис, Зеке Ннаджи, Майкл Портер, Джамал Маррей и Влатко Чанчар.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.42, победа «Денвера» — 2.75.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Очевидно, «Уорриорз» хотят реабилитироваться за последние неудачи и отомстить «Наггетс» за тяжелое поражение в начале сезона, но вряд ли им будет легко.

    Даже если хозяева одержат победу, нам кажется, что «Наггетс» устроят борьбу и приложат максимум, чтобы добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +5,5» за 1.87.

    В этот раз соперники не должны остановиться на отметке в 175 набранных баллов, как это было в их предыдущей встрече. И все же мы считаем, что матч не будет результативным.

    Хотя в обороне у «Голден Стэйт» были некоторые проблемы в последних играх, ожидаем увидеть более сильную игру калифорнийцев после разочаровывающего выступления против «Клипперс». Еще один вариант — «тотал меньше 224,5» за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Руне — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Генк — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.65
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Голден Стэйт» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Голден Стэйт» реванш у «Денвера»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры