В четверг, 17 февраля, «Голден Стэйт» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 42 победы и 16 поражений.

В четырех последних матчах «Уорриорз» обыграли только «Лейкерс» (117:115), уступив «Юте» (85:111), «Нью-Йорку» (114:116) и «Клипперс» (104:119).

В игре против «Клипперс» Стеф Карри набрал 33 очка. По 13 баллов добавили Эндрю Уиггинс и Джордан Пул.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Андре Игуодала, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

«Денвер»

«Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 25 поражениями.

В пяти предыдущих встречах «Наггетс» уступили только «Бостону» (102:108), выиграв у «Бруклина» (124:104), «Нью-Йорка» (132:115), «Торонто» (110:109) и «Орландо» (121:111).

В поединке с «Мэджик» самым результативным стал Никола Йокич — 26 очков, 15 подборов и 7 передач. По 17 очков набрали Уилл Бартон и Джефф Грин.

Среди травмированных у «Денвера» значатся Монте Моррис, Зеке Ннаджи, Майкл Портер, Джамал Маррей и Влатко Чанчар.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.42, победа «Денвера» — 2.75.

Очевидно, «Уорриорз» хотят реабилитироваться за последние неудачи и отомстить «Наггетс» за тяжелое поражение в начале сезона, но вряд ли им будет легко.

Даже если хозяева одержат победу, нам кажется, что «Наггетс» устроят борьбу и приложат максимум, чтобы добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +5,5» за 1.87.

В этот раз соперники не должны остановиться на отметке в 175 набранных баллов, как это было в их предыдущей встрече. И все же мы считаем, что матч не будет результативным.

Хотя в обороне у «Голден Стэйт» были некоторые проблемы в последних играх, ожидаем увидеть более сильную игру калифорнийцев после разочаровывающего выступления против «Клипперс». Еще один вариант — «тотал меньше 224,5» за 1.87.