В воскресенье, 13 февраля, «Индиана» примет «Миннесоту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 23:00 по московскому времени. «Индиана» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 38 поражений.

В пяти последних матчах «Пэйсерс» поочередно проиграли «Орландо» (118:119), «Чикаго» (115:122), «Кливленду» (85:98), «Атланте» (112:133) и снова «Кливленду» (113:120).

Во встрече с «Кавальерс» самым результативным стал Тайрис Халибертон — 23 очка и 6 передач. По 18 баллов набрали Крис Дуарте и Ошэй Бриссетт.

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После травм у «Индианы» восстанавливаются Айзея Джексон, Малкольм Брогдон, Ти Джей Уоррен, Майлз Тернер, Ти Джей Макконнелл и Рики Рубио.

«Миннесота»

«Миннесота» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 27 поражениями.

Одержав пять побед подряд, в двух предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили «Сакраменто» (119:132) и «Чикаго» (122:134).

В поединке против «Буллз» Энтони Эдвардс отметился 31 очком, 8 передачами и 6 подборами. Карл-Энтони Таунс добавил 27 очков, 8 подборов и 8 передач, а Д'Анджело Расселл — 18 баллов.

Среди травмированных у «Миннесоты» значатся Маккинли Райт и Энтони Эдвардс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.37, победа «Индианы» — 3.10.

«Пэйсерс» заслуживают похвалы за то, что оказали сопротивление «Кавальерс», но это был лишь вопрос времени, когда они развалятся. В игре с «Тимбервулвз» будет то же самое, разве что провал наступит намного быстрее.

У «волков» одно из самых результативных нападений в лиге, и они более чем способны разгромить «Пэйсерс», которые уже думают о следующем сезоне.

Поскольку «Индиана» избавилась от двух своих лучших игроков и из-за травм потеряла Брогдона и Тернера, наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -6,5» за 1.93.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Миннесоты" больше 120,5» за 1.83.