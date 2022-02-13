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    Выиграет ли «Миннесота» у «Индианы»?

    «Индиана» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Миннесота»
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    Карл-Энтони Таунс
    В воскресенье, 13 февраля, «Индиана» примет «Миннесоту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 23:00 по московскому времени. «Индиана» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Февраля 2022 года

    «Индиана»

    «Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 38 поражений.

    В пяти последних матчах «Пэйсерс» поочередно проиграли «Орландо» (118:119), «Чикаго» (115:122), «Кливленду» (85:98), «Атланте» (112:133) и снова «Кливленду» (113:120).

    Во встрече с «Кавальерс» самым результативным стал Тайрис Халибертон — 23 очка и 6 передач. По 18 баллов набрали Крис Дуарте и Ошэй Бриссетт.

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    После травм у «Индианы» восстанавливаются Айзея Джексон, Малкольм Брогдон, Ти Джей Уоррен, Майлз Тернер, Ти Джей Макконнелл и Рики Рубио.

    «Миннесота»

    «Миннесота» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 27 поражениями.

    Одержав пять побед подряд, в двух предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили «Сакраменто» (119:132) и «Чикаго» (122:134).

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    • В поединке против «Буллз» Энтони Эдвардс отметился 31 очком, 8 передачами и 6 подборами. Карл-Энтони Таунс добавил 27 очков, 8 подборов и 8 передач, а Д'Анджело Расселл — 18 баллов.

    Среди травмированных у «Миннесоты» значатся Маккинли Райт и Энтони Эдвардс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.37, победа «Индианы» — 3.10.

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    «Пэйсерс» заслуживают похвалы за то, что оказали сопротивление «Кавальерс», но это был лишь вопрос времени, когда они развалятся. В игре с «Тимбервулвз» будет то же самое, разве что провал наступит намного быстрее.

    У «волков» одно из самых результативных нападений в лиге, и они более чем способны разгромить «Пэйсерс», которые уже думают о следующем сезоне.

    Поскольку «Индиана» избавилась от двух своих лучших игроков и из-за травм потеряла Брогдона и Тернера, наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -6,5» за 1.93.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Миннесоты" больше 120,5» за 1.83.

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    «Индиана» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Миннесота» у «Индианы»?
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