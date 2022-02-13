«Индиана»
«Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 38 поражений.
В пяти последних матчах «Пэйсерс» поочередно проиграли «Орландо» (118:119), «Чикаго» (115:122), «Кливленду» (85:98), «Атланте» (112:133) и снова «Кливленду» (113:120).
Во встрече с «Кавальерс» самым результативным стал Тайрис Халибертон — 23 очка и 6 передач. По 18 баллов набрали Крис Дуарте и Ошэй Бриссетт.
После травм у «Индианы» восстанавливаются Айзея Джексон, Малкольм Брогдон, Ти Джей Уоррен, Майлз Тернер, Ти Джей Макконнелл и Рики Рубио.
«Миннесота»
«Миннесота» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 27 поражениями.
Одержав пять побед подряд, в двух предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили «Сакраменто» (119:132) и «Чикаго» (122:134).
В поединке против «Буллз» Энтони Эдвардс отметился 31 очком, 8 передачами и 6 подборами. Карл-Энтони Таунс добавил 27 очков, 8 подборов и 8 передач, а Д'Анджело Расселл — 18 баллов.
Среди травмированных у «Миннесоты» значатся Маккинли Райт и Энтони Эдвардс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.37, победа «Индианы» — 3.10.
«Пэйсерс» заслуживают похвалы за то, что оказали сопротивление «Кавальерс», но это был лишь вопрос времени, когда они развалятся. В игре с «Тимбервулвз» будет то же самое, разве что провал наступит намного быстрее.
У «волков» одно из самых результативных нападений в лиге, и они более чем способны разгромить «Пэйсерс», которые уже думают о следующем сезоне.
Поскольку «Индиана» избавилась от двух своих лучших игроков и из-за травм потеряла Брогдона и Тернера, наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -6,5» за 1.93.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Миннесоты" больше 120,5» за 1.83.