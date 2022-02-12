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    «Бостон» — «Денвер». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Денвер»
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    Джейсон Тейтум
    В субботу, 12 февраля, «Бостон» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Февраля 2022 года

    «Бостон»

    «Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 31 победу и 25 поражений.

    Действующая победная серия «Селтикс» насчитывает шесть матчей. Их последней жертвой стал «Бруклин» (126:91).

    По 22 очка набрали Маркус Смарт и Джейлен Браун. Джейсон Тейтум добавил 19 баллов и 5 подборов.

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    После травм у «Бостона» восстанавливаются Деррик Уайт, Бруно Фернандо и Деннис Шредер.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 24 поражениями.

    Потерпев три поражения подряд, «Наггетс» в двух последних матчах обыграли «Бруклин» (124:104) и «Нью-Йорк» (132:115).

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    • В игре против «Никс» Бонс Хиланд набрал 22 очка. Никола Йокич отметился 21 баллом, 11 подборами и 7 передачами. Джамайкл Грин и Уилл Бартон принесли еще по 20 очков.

    Среди травмированных у «Денвера» значатся Монте Моррис, Остин Риверс, Майкл Портер, Влатко Чанчар и Джамал Маррей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.58, победа «Денвера» — 2.85.

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    Встреча обещает быть интересной хотя бы потому, что мы не знаем, кто сыграет за «Селтикс», которые в дедлайн избавились сразу от семи игроков, чтобы не платить высокие налоги на роскошь.

    «Наггетс» вели себя сдержанно на трансферном рынке, поэтому привезут обычную ротацию, что должно сыграть им на руку. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +4,5» за 1.99.

    «Бостон» играл результативно против явно слабых команд, но «Денвер» к этому числу не относится, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.88.

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    «Бостон» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Навредит ли «Бостону» отъезд семерых игроков?
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