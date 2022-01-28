В пятницу, 28 января, «Голден Стэйт» примет «Миннесоту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 35 побед и 13 поражений.

В трех последних матчах подопечные Стива Керра поочередно обыграли «Хьюстон» (105:103), «Юту» (94:92) и «Даллас» (130:92).

В игре против «Маверикс» самым результативным стал Жонатан Куминга – 22 очка и 5 подборов. Стеф Карри добавил 18 очков, 9 подборов и 7 передач, Джордан Пул – 17 баллов, а Клэй Томпсон — 15.

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В лазарете «Голден Стэйт» находятся Андре Игуодала, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

«Миннесота»

«Миннесота» идет седьмой в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 23 поражениями.

В пяти предыдущих встречах «Тимбервулвз» уступили только «Атланте» (122:134), выиграв у «Голден Стэйт» (119:99), «Нью-Йорка» (112:110), «Бруклина» (136:125) и «Портленда» (109:107).

В поединке с «Трэйл Блэйзерс» Энтони Эдвардс набрал 40 очков и сделал 9 подборов. Д'Анджело Расселл набрал 22 очка, а Карл Энтони-Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов.

Среди травмированных у «Миннесоты» значатся Патрик Беверли и Джейлен Ноуэлл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.44, победа «Миннесоты» — 2.80.

Полторы недели назад команды встречались в Миннеаполисе, где «Уорриорз» проиграли с разницей «-20».

Объяснить такой провал можно отсутствием Карри и все еще неоптимальной формой Томпсона. С тех пор многое изменилось. Кроме того, в этот раз «воины» сыграют у себя дома. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -5,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал Стефа Карри больше 24,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83.