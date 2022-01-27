В четверг, 27 января, «Юта» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 18 поражений.

В пяти последних матчах баскетболисты «Джаз» обыграли только «Детройт» (111:101). Накануне они уступили как раз «Финиксу» (109:115) в гостях.

Джордан Кларксон набрал 22 очка и сделал 5 передач. Трент Форрест добавил 17 очков и 6 подборов, а Дануэл Хаус — 14 очков и 7 подборов.

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Среди травмированных у «Юты» значатся Руди Гобер и Донован Митчелл.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 37 победами и девятью поражениями.

Действующая победная серия «Санз» насчитывает семь матчей. Их последней жертвой стала «Юта» (115:109).

Девин Букер записал себе в актив 33 очка и 7 подборов. Крис Пол оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 передач, а Бисмак Бийомбо — из 16 очков и 13 подборов.

В лазарете «Финикса» находятся Деандре Эйтон, Джей Краудер, Джавейл Макги, Абдель Надер, Кэмерон Пэйн, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.54, победа «Юты» — 2.50.

Игроки «Джаз» доказали, что могут на равных соперничать с сильнейшей командой Западной конференции даже без своей стартовой пятерки, так что нам кажется, что теперь, когда они сыграют дома, они могут продемонстрировать еще более качественный баскетбол.

Кроме того, Майк Конли и Боян Богданович покинули лазарет, да и Митчелл уже близок к возвращению, а у «Финикса» хватает кадровых проблем. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой +4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 220,5» за 1.90, поскольку обе команды входят в топ-3 лиги по эффективности атаки.