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    Поможет ли возвращение Дюранта «Бруклину» справиться с «Филадельфией»?

    «Бруклин» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Филадельфия»
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    Кевин Дюрант
    В пятницу, 31 декабря, «Бруклин» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и девять поражений.

    В семи последних матчах «Нетс» проиграли только «Орландо» (93:100), а накануне обыграли «Клипперс» (124:108).

    Самым результативным стал Джеймс Харден — 39 очков, 15 передач и 8 подборов. По 18 баллов набрали Патрик Миллз и Николас Клэкстон.

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    За «Бруклин» пока не готовы играть Кайри Ирвинг, Дэйрон Шарп, Дэвид Дюк, Кесслер Эдвардс и Джо Харрис.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 16 поражениями.

    В четырех предыдущих встречах «Сиксерс» уступили «Атланте» (96:98), обыграв «Бостон» (108:103), «Вашингтон» (117:96) и «Торонто» (114:109).

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    • В игре с «Рэпторс» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 11 подборов. Тобиас Харрис отметился трипл-даблом из 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Еще 19 баллов принес Жорж Ньянг.

    В лазарете «Филадельфии» находятся Шейк Милтон, Дэнни Грин и Андре Драммонд.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.61, победа «Филадельфии» — 2.30.

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    «Нетс» серьезно пострадали от вспышки коронавируса, но проблемы постепенно решаются и, что самое главное, большинство лидеров уже в строю.

    Харден порадовал высокой результативностью, да и Кевин Дюрант по ходу сезона в среднем набирает больше 30 очков.

    С такой ударной мощью хлипкой обороне «Сиксерс» будет невероятно сложно справиться. Эмбиид и Харрис сильны в атаке, но в защите у «Филадельфии» слишком много недочетов. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -3,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал больше 218,5» за 1.94, учитывая хвалебные отзывы об атаке обеих команд.

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    «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Поможет ли возвращение Дюранта «Бруклину» справиться с «Филадельфией»?
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