В пятницу, 31 декабря, «Бруклин» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и девять поражений.

В семи последних матчах «Нетс» проиграли только «Орландо» (93:100), а накануне обыграли «Клипперс» (124:108).

Самым результативным стал Джеймс Харден — 39 очков, 15 передач и 8 подборов. По 18 баллов набрали Патрик Миллз и Николас Клэкстон.

Все прогнозы на НБА

За «Бруклин» пока не готовы играть Кайри Ирвинг, Дэйрон Шарп, Дэвид Дюк, Кесслер Эдвардс и Джо Харрис.

«Филадельфия»

«Филадельфия» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 16 поражениями.

В четырех предыдущих встречах «Сиксерс» уступили «Атланте» (96:98), обыграв «Бостон» (108:103), «Вашингтон» (117:96) и «Торонто» (114:109).

В игре с «Рэпторс» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 11 подборов. Тобиас Харрис отметился трипл-даблом из 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Еще 19 баллов принес Жорж Ньянг.

В лазарете «Филадельфии» находятся Шейк Милтон, Дэнни Грин и Андре Драммонд.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.61, победа «Филадельфии» — 2.30.

«Нетс» серьезно пострадали от вспышки коронавируса, но проблемы постепенно решаются и, что самое главное, большинство лидеров уже в строю.

Харден порадовал высокой результативностью, да и Кевин Дюрант по ходу сезона в среднем набирает больше 30 очков.

С такой ударной мощью хлипкой обороне «Сиксерс» будет невероятно сложно справиться. Эмбиид и Харрис сильны в атаке, но в защите у «Филадельфии» слишком много недочетов. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -3,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 218,5» за 1.94, учитывая хвалебные отзывы об атаке обеих команд.