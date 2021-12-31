«Бруклин»
«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и девять поражений.
В семи последних матчах «Нетс» проиграли только «Орландо» (93:100), а накануне обыграли «Клипперс» (124:108).
Самым результативным стал Джеймс Харден — 39 очков, 15 передач и 8 подборов. По 18 баллов набрали Патрик Миллз и Николас Клэкстон.
За «Бруклин» пока не готовы играть Кайри Ирвинг, Дэйрон Шарп, Дэвид Дюк, Кесслер Эдвардс и Джо Харрис.
«Филадельфия»
«Филадельфия» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 16 поражениями.
В четырех предыдущих встречах «Сиксерс» уступили «Атланте» (96:98), обыграв «Бостон» (108:103), «Вашингтон» (117:96) и «Торонто» (114:109).
В игре с «Рэпторс» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 11 подборов. Тобиас Харрис отметился трипл-даблом из 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Еще 19 баллов принес Жорж Ньянг.
В лазарете «Филадельфии» находятся Шейк Милтон, Дэнни Грин и Андре Драммонд.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.61, победа «Филадельфии» — 2.30.
«Нетс» серьезно пострадали от вспышки коронавируса, но проблемы постепенно решаются и, что самое главное, большинство лидеров уже в строю.
Харден порадовал высокой результативностью, да и Кевин Дюрант по ходу сезона в среднем набирает больше 30 очков.
С такой ударной мощью хлипкой обороне «Сиксерс» будет невероятно сложно справиться. Эмбиид и Харрис сильны в атаке, но в защите у «Филадельфии» слишком много недочетов. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -3,5» за 1.90.
Также возьмем «тотал больше 218,5» за 1.94, учитывая хвалебные отзывы об атаке обеих команд.