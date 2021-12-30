В четверг, 30 декабря, «Бостон» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 16 побед и 18 поражений.

В четырех последних матчах «Селтикс» обыграли только «Кливленд» (111:101), уступив «Филадельфии» (103:108), «Милуоки» (113:117) и «Миннесоте» (103:108).

В поединке с «Тимбервулвз» Джейлен Браун записал себе в актив 26 очков, сделал 10 подборов и 4 передачи. Пэйтон Притчард добавил 24 балла, а Эл Хорфорд — 16 баллов, 9 подборов и 6 передач.

Все прогнозы на НБА

На карантине у «Бостона» находятся Деннис Шредер, Джейсон Тейтум, Си Джей Майлз, Аарон Несмит, Бруно Фернандо и Энес Кантер. После травмы восстанавливается Маркус Смарт.

«Клипперс»

«Клипперс» идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 17 поражениями.

В шести предыдущих матчах подопечные Тайрона Лю выиграли только у «Сакраменто» (105:89), а накануне проиграли «Бруклину» (108:124).

Самым результативным в игре с «Нетс» стал Маркус Моррис — 24 очка, 5 подборов, 6 передач. По 15 очков набрали Эрик Бледсо и Кен Джонсон.

По разным причинам за «Клипперс» не готовы играть Пол Джордж, Реджи Джексон, Моузес Райт, Николя Батюм, Айзея Хартенштайн, Джей Скрабб, Джейсон Престон и Кавай Леонард.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.41, победа «Клипперс» — 2.90.

Калифорнийцы уже привыкли играть без травмированного Леонарда, а вот потеря Джорджа и Джексона стала довольно ощутимым ударом, и результаты команды пошли вниз.

У «Селтикс» тоже хватает проблем, одна из которых — отсутствие на паркете Тейтума. Однако у них есть тот же Браун, который способен привести к победе над ослабевшим соперником. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -5,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал меньше 211,5» за 1.90. Ставка логична, учитывая отсутствие многих ведущих игроков.