Во вторник, 28 декабря, «Сан-Антонио» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 18 поражений.

В трех последних матчах подопечные Грега Поповича поочередно обыграли «Клипперс» (116:92), «Лейкерс» (138:110) и «Детройт» (144:109).

В поединке против «Пистонс» Келдон Джонсон набрал 27 очков. Джок Ландейл добавил 18 баллов, Якоб Пелтль — 14, а Даг Макдермотт — 13.

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За «Сан-Антонио» пока не могут играть Деджанте Мюррей и Зак Коллинс.

«Юта»

«Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 23 победами и девятью поражениями.

Команда Куина Снайдера после поражений от «Сан-Антонио» (126:128) и «Вашингтона» (103:109) успела выиграть у «Шарлотт» (112:102), «Миннесоты» (128:116) и «Далласа» (120:116).

Самым результативным в игре с «Маверикс» стал Донован Митчелл, набравший 33 очка. Боян Богданович отметился 25 баллами, Майк Конли — 22, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

После травм у «Юты» восстанавливаются Митчелл, Малик Фиттс и Удока Азубуике.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.38, победа «Сан-Антонио» — 3.00.

Несмотря на то, что баскетболисты «Джаз» вернулись на победный путь, они все равно позволяли оппонентам, включая «Маверикс» и «Тимбервулвз», навязывать серьезную борьбу.

Нам кажется, что подопечных Куина Снайдера ждет непростое выездное испытание, поскольку «Сперс» похожи на команду, готовую побороться за место в плей-офф с достаточно результативной атакой. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +6,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Юты" меньше 117,5» за 1.81. Гостям будет нелегко набирать очки без своего лучшего снайпера в лице Митчелла.