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    Удастся ли «Сан-Антонио» вновь обыграть «Юту»?

    «Сан-Антонио» — «Юта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Юта»
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    Баскетболисты «Сан-Антонио»
    Во вторник, 28 декабря, «Сан-Антонио» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 18 поражений.

    В трех последних матчах подопечные Грега Поповича поочередно обыграли «Клипперс» (116:92), «Лейкерс» (138:110) и «Детройт» (144:109).

    В поединке против «Пистонс» Келдон Джонсон набрал 27 очков. Джок Ландейл добавил 18 баллов, Якоб Пелтль — 14, а Даг Макдермотт — 13.

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    За «Сан-Антонио» пока не могут играть Деджанте Мюррей и Зак Коллинс.

    «Юта»

    «Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 23 победами и девятью поражениями.

    Команда Куина Снайдера после поражений от «Сан-Антонио» (126:128) и «Вашингтона» (103:109) успела выиграть у «Шарлотт» (112:102), «Миннесоты» (128:116) и «Далласа» (120:116).

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    • Самым результативным в игре с «Маверикс» стал Донован Митчелл, набравший 33 очка. Боян Богданович отметился 25 баллами, Майк Конли — 22, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

    После травм у «Юты» восстанавливаются Митчелл, Малик Фиттс и Удока Азубуике.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.38, победа «Сан-Антонио» — 3.00.

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    Несмотря на то, что баскетболисты «Джаз» вернулись на победный путь, они все равно позволяли оппонентам, включая «Маверикс» и «Тимбервулвз», навязывать серьезную борьбу.

    Нам кажется, что подопечных Куина Снайдера ждет непростое выездное испытание, поскольку «Сперс» похожи на команду, готовую побороться за место в плей-офф с достаточно результативной атакой. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +6,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Юты" меньше 117,5» за 1.81. Гостям будет нелегко набирать очки без своего лучшего снайпера в лице Митчелла.

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    «Сан-Антонио» — «Юта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Сан-Антонио» вновь обыграть «Юту»?
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