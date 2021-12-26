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    Прервут ли игроки «Лейкерс» неудачную серию?

    «Лейкерс» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Бруклин»
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    Леброн Джеймс
    В воскресенье, 26 декабря, «Лейкерс» примут «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и 17 поражений.

    В четырех последних матчах подопечные Фрэнка Вогеля поочередно проиграли «Миннесоте» (92:110), «Чикаго» (110:115), «Финиксу» (90:108) и «Сан-Антонио» (110:138).

    В поединке против «Сперс» Леброн Джеймс отметился 36 баллами и 9 подборами. Расселл Уэстбрук принес 30 очков и 6 подборов, а Тэйлен Хортон-Такер — 13 очков.

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    За «Лейкерс» не готовы играть Энтони Дэвис, Малик Монк, Остин Ривз, Эйвери Брэдли, Тревор Ариза, Кент Бейзмор и Кендрик Нанн.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 21 победой и девятью поражениями.

    Выиграв у «Атланты» (113:105), «Детройта» (116:104), «Торонто» (131:129) и «Филадельфии» (114:105), «Нетс» внезапно уступили «Орландо» (93:100).

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    • Самым результативным у проигравших с 23 очками стал Патрик Миллз. Дэвид Дюк добавил 18 очков и 14 подборов, Блэйк Гриффин — 17 очков, а Кэмерон Томас — 15.

    На карантине у «Бруклина» находятся Дэйрон Шарп, Ламаркус Олдридж, Кайри Ирвинг, Дэвид Дюк, Кесслер Эдвардс и Кэмерон Томас. Травмы залечивают Кевин Дюрант и Джо Харрис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.82, победа «Бруклина» — 2.00.

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    Калифорнийцы проиграли четыре встречи подряд, но сейчас они смотрятся более привлекательно, чем подопечные Стива Нэша, продолжающие свою войну с коронавирусом.

    Возможно, кто-то из лазарета вернется в состав «Нетс», но без тренировок эти игроки явно потеряли форму и им потребуется время, чтобы прийти в себя.

    Именно поэтому нам кажется, что у Леброна и компании есть все шансы прервать череду неудач в этот праздничный день. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -1,5» за 1.90.

    Еще один интересный вариант — «победа "Лейкерс" и тотал меньше 229,5» за 2.70.

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    «Лейкерс» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Прервут ли игроки «Лейкерс» неудачную серию?
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