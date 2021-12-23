В четверг, 23 декабря, «Бостон» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 15 побед и 16 поражений.

В семи последних матчах «Селтикс» одержали всего две победы, а накануне проиграли «Филадельфии» (103:108).

Самым результативным стал Джейлен Браун, в активе которого 30 очков и 5 подборов. Джейсон Тейтум добавил 17 очков, 9 подборов и 6 передач, Энес Кантер и Маркус Смарт — по 15 баллов.

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На карантине у «Бостона» находятся Сэм Хаузер, Грант Уильямс, Эл Хорфорд, Джош Ричардсон, Бродрик Томас, Джабари Паркер и Хуанхо Эрнангомес.

«Кливленд»

«Кливленд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 12 поражениями.

«Кавальерс» могут похвастаться серией из шести побед подряд. Их последней жертвой стал «Милуоки» (119:90).

Джеди Осман отметился 23 баллами, Дариус Гарлэнд — 22, Рики Рубио оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач, еще 15 очков добавил Кевин Лав.

За «Кливленд» из-за коронавируса не сыграют Исаак Окоро, Эд Дэвис, Джарретт Аллен, Ар Джей Нембхард, Ламар Стивенс, Дилан Уиндлер, Дензел Валентайн и Эван Мобли. Коллин Секстон восстанавливается после травмы.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.42, победа «Кливленда» — 2.75.

Здесь нас ожидает битва на истощение, поскольку обе команды лишились едва ли не половины состава из-за коронавируса.

При этом «Кавальерс» находятся в ударе, выиграв шесть встреч подряд, а вот «Селтикс» в последнее время в основном проигрывают, испытывая проблемы в обороне и атаке. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой +5,5» за 1.87.

Альтернативный вариант — «тотал меньше 213,5» за 1.87. И «Бостон», и «Кливленд» в этом сезоне неспешно развивают свои атаки, так что ждем не слишком результативной игры.