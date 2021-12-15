«Бруклин»
«Бруклин» возглавляет турнирную таблиц Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и восемь поражений.
В четырех последних матчах подопечные Стива Нэша уступили только «Хьюстону» (104:114), обыграв «Даллас» (102:99), «Атланту» (113:105) и «Детройт» (116:104).
В игре с «Пистонс» Кевин Дюрант записал себе в актив 51 очко, 9 передач и 7 подборов. Патрик Миллз добавил 18 баллов, Ламаркус Олдридж — 15 баллов и 5 подборов.
За «Бруклин» по разным причинам не могут играть Кайри Ирвинг, Джо Харрис и Пол Миллсэп.
«Торонто»
«Торонто» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 14 поражениями.
В декабре команда Ника Нерса проиграла «Мемфису» (91:98) и «Оклахоме» (109:110), выиграв у «Милуоки» (97:93), «Вашингтона» (102:90), «Нью-Йорка» (90:87) и «Сакраменто» (124:101).
Самым результативным в поединке с «Кингз» стал Крис Буше, набравший 17 баллов. По 16 очков добавили Скотти Барнс и Паскаль Сиакам. В целом сразу девять игроков набрали 10 или больше очков.
После травм у «Торонто» восстанавливаются О Джи Ануноби, Дэвид Джонсон, Далано Бэнтон, Кем Берч, Прешес Ачиува.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.27, победа «Торонто» — 3.80.
Нужно признать, что «Рэпторс» значительно улучшили игру в обороне, но шансов в этой игре у них все равно крайне мало.
Во-первых, они сыграют после длительного перелета из Калифорнии. Во-вторых, они просто не в состоянии остановить Дюранта. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -8,5» за 1.90.
Еще один вариант — «тотал больше 215,5» за 1.86. Джеймс Харден должен вернуться на паркет после травмы, и его тандем с Дюрантом способен повергнуть «Торонто» в шок.