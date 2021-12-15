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    Сможет ли «Торонто» остановить Дюранта?

    «Бруклин» — «Торонто». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Торонто»
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    Кевин Дюрант
    В среду, 15 декабря, «Бруклин» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблиц Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и восемь поражений.

    В четырех последних матчах подопечные Стива Нэша уступили только «Хьюстону» (104:114), обыграв «Даллас» (102:99), «Атланту» (113:105) и «Детройт» (116:104).

    В игре с «Пистонс» Кевин Дюрант записал себе в актив 51 очко, 9 передач и 7 подборов. Патрик Миллз добавил 18 баллов, Ламаркус Олдридж — 15 баллов и 5 подборов.

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    За «Бруклин» по разным причинам не могут играть Кайри Ирвинг, Джо Харрис и Пол Миллсэп.

    «Торонто»

    «Торонто» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 14 поражениями.

    В декабре команда Ника Нерса проиграла «Мемфису» (91:98) и «Оклахоме» (109:110), выиграв у «Милуоки» (97:93), «Вашингтона» (102:90), «Нью-Йорка» (90:87) и «Сакраменто» (124:101).

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    • Самым результативным в поединке с «Кингз» стал Крис Буше, набравший 17 баллов. По 16 очков добавили Скотти Барнс и Паскаль Сиакам. В целом сразу девять игроков набрали 10 или больше очков.

    После травм у «Торонто» восстанавливаются О Джи Ануноби, Дэвид Джонсон, Далано Бэнтон, Кем Берч, Прешес Ачиува.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.27, победа «Торонто» — 3.80.

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    Нужно признать, что «Рэпторс» значительно улучшили игру в обороне, но шансов в этой игре у них все равно крайне мало.

    Во-первых, они сыграют после длительного перелета из Калифорнии. Во-вторых, они просто не в состоянии остановить Дюранта. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -8,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал больше 215,5» за 1.86. Джеймс Харден должен вернуться на паркет после травмы, и его тандем с Дюрантом способен повергнуть «Торонто» в шок.

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    «Бруклин» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Торонто» остановить Дюранта?
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