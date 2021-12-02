В четверг, 2 декабря, «Клипперс» примут «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и десять поражений.

Текущая домашняя серия проходит для подопечных Тайрона Лю явно не так, как они планировали. Калифорнийцы обыграли только «Даллас» (97:91) и «Детройт» (107:96), уступив тому же «Далласу» (104:112), «Голден Стэйт» (90:105) и «Нью-Орлеану» (104:123).

В игре с «Пеликанс» самым результативным с 27 баллами стал Пол Джордж. Реджи Джексон набрал 19 очков, а Серж Ибака — 13.

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После травм у «Клипперс» восстанавливаются Кавай Леонард, Николя Батюм и Джейсон Престон.

«Сакраменто»

«Сакраменто» идет 11-м в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и 14 поражениями.

Увольнение Люка Уолтона с поста главного тренера немного взбодрило команду, и она даже выиграла у «Портленда» (125:121) и «Лейкерс» (141:137), но затем проиграла «Мемфису» (101:128) и «Лейкерс» (92:117).

С «Лейкерс» «короли» встречались 1 декабря. Де'Аарон Фокс набрал всего 17 очков, зато Ричаун Холмс записал на свой счет 27 очков и 9 подборов.

После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Морис Харклесс, Харрисон Барнс и Марвин Багли III.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.36, победа «Сакраменто» — 3.20.

«Кингз» проведут вторую игру подряд, и это одна из причин, почему мы советуем ставить на команду Тайрона Лю. Другая причина заключается в том, что хозяева просто обязаны завершить эту домашнюю серию победой, особенно после сокрушительного провала в поединке с «Нью-Орлеаном».

Вероятно, «Сакраменто» предоставит отдых некоторым игрокам, что может стать отличным шансом для коллектива из Лос-Анджелеса. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -6,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.90. Ждем, что «Клипперс» улучшат игру в обороне, и не позволят развернуться прытким игрокам «Сакраменто».