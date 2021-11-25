В четверг, 25 ноября, «Сан-Антонио» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 4 победы и 12 поражений.

В пяти последних матчах команда Грега Поповича поочередно проиграла «Далласу» (109:123), «Лейкерс» (106:114), «Клипперс» (92:106), «Миннесоте» (90:115) и «Финиксу» (111:115).

В игре против «Санз» Деррик Уайт стал самым результативным, набрав 19 очков. Деджанте Мюррей оформил трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач.

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После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Зак Коллинс и Даг Макдермотт.

«Атланта»

«Атланта» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 9 победами и 9 поражениями.

Подопечные Нэйта Макмиллана имеют в активе победную серию из пяти матчей, в которых обыграли «Милуоки» (120:100), «Орландо» (129:111), «Бостон» (110:99), «Шарлотт» (115:105) и «Оклахому» (113:101).

В поединке с «Тандер» Трей Янг отметился 30 баллами при 5 реализованных трехочковых. Богдан Богданович и Кевин Хьюртер добавили по 13 баллов, а Клинт Капела к 10 очам приплюсовал 14 подборов.

Среди травмированных у «Атланты» значатся Деандре Хантер и Оньека Оконгву.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Атланты» — 1.57, победа «Сан-Антонио» — 2.45.

Команда, выигравшая пять встреч подряд, встретится с командой, проигравшей пять встреч подряд, и все же мы поддержим последнюю.

Почему? Дело в том, что «Атланта» — одна из худших команд лиги по игре на выезде, где она потерпела сразу семь поражений.

Да, у «Сперс» имеются проблемы, и в конечном итоги они могут вновь проиграть, но почему бы не поставить на техасцев с небольшой форой? Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +4,5» за 1.86.

Также возьмем «тотал больше 220,5» за 1.92. «Атланта» в последнее время демонстрирует результативный баскетбол, а «Сан-Антонио» на своей площадке, как правило, играет ярко и выполняет много бросков.