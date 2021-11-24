В среду, 24 ноября, «Нью-Йорк» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять побед и восемь поражений.

В последнее время подопечные Тома Тибодо чередуют успешные матчи с невыразительными, а накануне они проиграли «Чикаго» (103:109).

Дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов на свой счет записал Джулиус Рэндл. Алекс Беркс добавил 13 баллов, а Иммануэль Куикли — 12.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Никс» восстанавливаются Деррик Роуз, Митчелл Робинсон и Тадж Гибсон.

«Лейкерс»

«Лейкерс» идут девятыми в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и девятью поражениями.

Команда Фрэнка Вогеля проиграла «Чикаго» (103:121), «Милуоки» (102:109) и «Бостону» (108:130), прежде чем одолеть «Детройт» (121:116).

Энтони Дэвис в игре с «Пистонс» отметился 30 очками и 10 подборами, а Расселл Уэстбрук едва не дотянул до трипл-дабла — 26 очков, 9 подборов и 10 передач.

Леброн Джеймс был удален по ходу встречи за удар локтем соперника. За 21 минуту он набрал 10 очков.

В лазарете «Лейкерс» находятся Остин Ривз, Кендрик Нанн, Энтони Дэвис и Тревор Ариза.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.64, победа «Лейкерс» — 2.25.

Калифорнийцы оказались в тяжелой ситуации после встречи с «Детройтом». Да, они добились успеха, но публичная драма, возникшая из-за потасовки между Джеймсом и Стюартом, должна оказывать давление.

Дисквалификация Леброна тоже не поможет команде перед выездом в Нью-Йорк, где местные «Никс» очень хотят начать побеждать.

И все же мы больше верим в подопечных Вогеля, а точнее в умения Дэвиса и Уэстбрука. У «Нью-Йорка» есть только Рэндл, но его качеств зачастую оказывается недостаточно, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой +3,5» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 106,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.