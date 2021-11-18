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    На что способен «Даллас» без Дончича?

    «Финикс» — «Даллас». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Даллас»
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    Лука Дончич
    В четверг, 18 ноября, «Финикс» примет «Даллас» в регулярном чемпионом чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв десять матчей из 13.

    Победная серия «Санз» насчитывает уже девять встреч, а их последней жертвой стала «Миннесота» (99:96).

    Девин Букер записал на свой счет 29 очков, 5 подборов и 5 передач. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов, а Крис Пол добавил 21 балл.

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    Среди травмированных у «Финикса» значатся Дарио Шарич и Фрэнк Камински.

    «Даллас»

    «Даллас» идет третьим в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и четырьмя поражениями.

    В шести последних матчах подопечные Джейсона Кидда одержали пять побед. Накануне они расправились с «Денвером» (111:101).

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    • Наибольший вклад в успех «Маверикс» внес Кристапс Порзингис, отметившись 29 очками и 11 подборами. У Луки Дончича были проблемы с броском, но он все равно набрал 23 балла, сделал 8 подборов и 11 передач.

    К сожалению, Дончич успел получить травму колена, из-за которой точно не сыграет с «Санз». Также на площадку не выйдет Макси Клебер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.30, победа «Далласа» — 3.50.

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    В шести последних очных встречах «Санз» оказывались сильнее «Маверикс», и это с учетом того, что Дончич принимал активное участие в противостояниях.

    Четыре из этих встреч прошли в равной борьбе, так как преимущество «Финикса» ограничивалось максимум шестью баллами, а вот в двух оставшихся «Санз» победили «+29» и «+26».

    Учитывая их длительное доминирование над «Далласом», девятиматчевую серию побед, а также, что самое главное, отсутствие Дончича, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -7,5» за 1.86.

    Также пробуем «тотал Тима Хардуэя больше 17,5» за 1.84. Именно он должен стать заменой Дончича на площадке, помогая Порзингису в наборе очков.

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    «Финикс» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на баскетбол. На что способен «Даллас» без Дончича?
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