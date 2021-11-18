В четверг, 18 ноября, «Финикс» примет «Даллас» в регулярном чемпионом чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв десять матчей из 13.

Победная серия «Санз» насчитывает уже девять встреч, а их последней жертвой стала «Миннесота» (99:96).

Девин Букер записал на свой счет 29 очков, 5 подборов и 5 передач. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов, а Крис Пол добавил 21 балл.

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Среди травмированных у «Финикса» значатся Дарио Шарич и Фрэнк Камински.

«Даллас»

«Даллас» идет третьим в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и четырьмя поражениями.

В шести последних матчах подопечные Джейсона Кидда одержали пять побед. Накануне они расправились с «Денвером» (111:101).

Наибольший вклад в успех «Маверикс» внес Кристапс Порзингис, отметившись 29 очками и 11 подборами. У Луки Дончича были проблемы с броском, но он все равно набрал 23 балла, сделал 8 подборов и 11 передач.

К сожалению, Дончич успел получить травму колена, из-за которой точно не сыграет с «Санз». Также на площадку не выйдет Макси Клебер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.30, победа «Далласа» — 3.50.

В шести последних очных встречах «Санз» оказывались сильнее «Маверикс», и это с учетом того, что Дончич принимал активное участие в противостояниях.

Четыре из этих встреч прошли в равной борьбе, так как преимущество «Финикса» ограничивалось максимум шестью баллами, а вот в двух оставшихся «Санз» победили «+29» и «+26».

Учитывая их длительное доминирование над «Далласом», девятиматчевую серию побед, а также, что самое главное, отсутствие Дончича, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -7,5» за 1.86.

Также пробуем «тотал Тима Хардуэя больше 17,5» за 1.84. Именно он должен стать заменой Дончича на площадке, помогая Порзингису в наборе очков.