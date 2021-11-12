В пятницу, 12 ноября, «Юта» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв восемь матчей при трех поражениях.

Баскетболисты «Джаз» дважды уступили в недавних встречах с «Майами» (115:118) и «Орландо» (100:107), но успели реабилитироваться в игре с «Атлантой» (110:98).

Донован Митчелл набрал 27 очков и забросил 5 трехочковых. Боян Богданович отметился 18 баллами, а Джордан Кларксон со скамейки добавил 16.

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У «Юты» среди травмированных значатся Элайджа Хьюз и Руди Гэй.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами и восемью поражениями.

При этом с начала ноября подопечные Рика Карлайла обыграли «Сан-Антонио» (131:118), «Нью-Йорк» (111:98) и «Сакраменто» (94:91), а уступили «Портленду» (106:110) и «Денверу» (98:101).

Накануне в игре с «Наггетс» Малкольм Брогдон набрал 25 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов, а Ти Джей Макконнелл со скамейки отметился 16 баллами.

После травм у «Индианы» восстанавливаются Карис Леверт, Ти Джей Уоррен и Айзея Джексон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.19, победа «Индианы» — 4.70.

Для «Пэйсерс» эта встреча станет второй подряд, но в отношении команды Рика Карлайла все равно можно сохранять оптимизм.

Во-первых, в ноябре она значительно прибавила и не проигрывала с большей разницей, чем «-6». Во-вторых, Карис Леверт, похоже, близок к возвращению в строй, а с ним команда станет еще сильнее.

«Юта» проиграла два матча из последних трех, в том числе скромному «Орландо», поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +9,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.90. Обе команды не отличаются высоким темпом в этом сезоне, а «Юта» еще и входит в тройку лучших команд по обороне против бросков с игры.