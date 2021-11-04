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    Прервет ли «Чикаго» победную серию «Филадельфии»?

    «Филадельфия» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Чикаго»
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    Демар Дерозан
    В четверг, 4 ноября, «Филадельфия» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в семи матчах нынешнего сезона одержала пять побед, три из которых — в предыдущих трех играх на домашней арене.

    Накануне «Сиксерс» расправились с «Портлендом» (113:103), несмотря на то, что остались без Джоэла Эмбиида и Тобиаса Харриса.

    Сет Карри записал себе в актив 23 очка, Жорж Ньянг добавил 21, а Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов.

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    Эмбиид уже полноценно тренируется, а вот Харрис, Дэнни Грин и Грант Риллер остаются в лазарете.

    «Чикаго»

    «Чикаго» в этом сезоне выступает еще лучше — всего одно поражение в семи сыгранных матчах регулярного чемпионата.

    «Буллз» в конце ноября одолели «Юту» (107:99), а уже в этом месяце отметились выездной победой над «Бостоном» (128:114).

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    • Очередную феноменальную игру выдал Демар Дерозан — 37 очков и 7 подборов, а Зак Лавин хоть и реализовал лишь 1 трехочковый из 8, отметился 26 баллами.

    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Коби Уайт и Патрик Уильямс, но их нельзя причислить к серьезным потерям.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.80, победа «Филадельфии» — 1.95.

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    Пожалуй, мы согласимся с экспертным мнением. Как ни крути, а «Сиксерс» будет не хватать Харриса, да и Эмбиид вряд ли готов сыграть много минут, если хочет дать больше времени на отдых больным коленям.

    В то же время у «Буллз» имеется отличная глубина состава, уже позволившая обыграть «Юту» и «Бостон». Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал меньше 216,5» за 1.87. Не имея в распоряжении всех сильнейших игроков, «Филадельфия» будет вынуждена сбавлять темп, так как противостоять «Чикаго» на высоких скоростях она вряд ли способна.

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    «Филадельфия» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Прервет ли «Чикаго» победную серию «Филадельфии»?
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