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    Воспользуется ли «Даллас» травмой Йокича?

    «Денвер» — «Даллас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Даллас»
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    Лука Дончич
    В субботу, 30 октября, «Денвер» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» в этом сезоне пока не оправдывает ожиданий. Он не лучшим образом смотрелся в предсезонке, а в регулярном чемпионате после двух побед потерпел два поражения.

    27 октября «Наггетс» не справились с «Ютой» (110:122), потеряв при этом Николу Йокича, повредившего правое колено. Несмотря на травму, серб за 15 минут успел набрать 24 очка, сделать 6 подборов и 6 передач.

    Участие Йокича в ближайшей игре остается под вопросом. А вот Джамал Маррей точно не сыграет до начала марта, и это еще одна большая проблема.

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    Конечно, в команде есть такие сильные игроки, как Уилл Бартон, Майкл Портер-младший и Аарон Гордон, но пока никто из них в среднем не набирает больше 16,3 очка.

    «Даллас»

    «Даллас» после поражения в стартовом матче регулярного чемпионата от «Атланты» одержал три победы подряд.

    Накануне «Маверикс» одолели «Сан-Антонио» (104:99) благодаря очередной шикарной игре Луки Дончича.

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    • Словенский форвард в нынешнем сезоне в среднем за игру набирает 24 очка, 9,3 подбора и 7,8 передачи и считается одним из претендентов на звание MVP.

    У «Далласа» последний матч пропустил Кристапс Порзингис из-за травмы спины. Также в лазарете находятся Бобан Марьянович, Стерлинг Браун и Трей Берк.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.80, победа «Далласа» — 1.95.

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    В данном случае, как нам кажется, многое будет зависеть от того, вернется ли на паркет Йокич. Если он готов играть, то «Наггетс», вероятно, будут иметь хорошие шансы на успех.

    А вот в противном случае им придется нелегко, поскольку без двух своих основных игроков они вряд ли смогут противостоять Дончичу и компании.

    Что-то нам подсказывает, что лучше поставить на гостей с минимальной форой, поскольку Йокич точно не готов на 100 процентов и тренерский штаб вряд ли будет рисковать его здоровьем. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +1,5» за 1.87.

    Также берем «тотал меньше 220,5» за 1.87. В матче, который рискуют пропустить Йокич, Маррей и Порзингис, высока вероятность спада результативности.

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    «Денвер» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Воспользуется ли «Даллас» травмой Йокича?
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