«Денвер»
«Денвер» в этом сезоне пока не оправдывает ожиданий. Он не лучшим образом смотрелся в предсезонке, а в регулярном чемпионате после двух побед потерпел два поражения.
27 октября «Наггетс» не справились с «Ютой» (110:122), потеряв при этом Николу Йокича, повредившего правое колено. Несмотря на травму, серб за 15 минут успел набрать 24 очка, сделать 6 подборов и 6 передач.
Участие Йокича в ближайшей игре остается под вопросом. А вот Джамал Маррей точно не сыграет до начала марта, и это еще одна большая проблема.
Конечно, в команде есть такие сильные игроки, как Уилл Бартон, Майкл Портер-младший и Аарон Гордон, но пока никто из них в среднем не набирает больше 16,3 очка.
«Даллас»
«Даллас» после поражения в стартовом матче регулярного чемпионата от «Атланты» одержал три победы подряд.
Накануне «Маверикс» одолели «Сан-Антонио» (104:99) благодаря очередной шикарной игре Луки Дончича.
Словенский форвард в нынешнем сезоне в среднем за игру набирает 24 очка, 9,3 подбора и 7,8 передачи и считается одним из претендентов на звание MVP.
У «Далласа» последний матч пропустил Кристапс Порзингис из-за травмы спины. Также в лазарете находятся Бобан Марьянович, Стерлинг Браун и Трей Берк.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.80, победа «Далласа» — 1.95.
В данном случае, как нам кажется, многое будет зависеть от того, вернется ли на паркет Йокич. Если он готов играть, то «Наггетс», вероятно, будут иметь хорошие шансы на успех.
А вот в противном случае им придется нелегко, поскольку без двух своих основных игроков они вряд ли смогут противостоять Дончичу и компании.
Что-то нам подсказывает, что лучше поставить на гостей с минимальной форой, поскольку Йокич точно не готов на 100 процентов и тренерский штаб вряд ли будет рисковать его здоровьем. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +1,5» за 1.87.
Также берем «тотал меньше 220,5» за 1.87. В матче, который рискуют пропустить Йокич, Маррей и Порзингис, высока вероятность спада результативности.