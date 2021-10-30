В субботу, 30 октября, «Денвер» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» в этом сезоне пока не оправдывает ожиданий. Он не лучшим образом смотрелся в предсезонке, а в регулярном чемпионате после двух побед потерпел два поражения.

27 октября «Наггетс» не справились с «Ютой» (110:122), потеряв при этом Николу Йокича, повредившего правое колено. Несмотря на травму, серб за 15 минут успел набрать 24 очка, сделать 6 подборов и 6 передач.

Участие Йокича в ближайшей игре остается под вопросом. А вот Джамал Маррей точно не сыграет до начала марта, и это еще одна большая проблема.

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Конечно, в команде есть такие сильные игроки, как Уилл Бартон, Майкл Портер-младший и Аарон Гордон, но пока никто из них в среднем не набирает больше 16,3 очка.

«Даллас»

«Даллас» после поражения в стартовом матче регулярного чемпионата от «Атланты» одержал три победы подряд.

Накануне «Маверикс» одолели «Сан-Антонио» (104:99) благодаря очередной шикарной игре Луки Дончича.

Словенский форвард в нынешнем сезоне в среднем за игру набирает 24 очка, 9,3 подбора и 7,8 передачи и считается одним из претендентов на звание MVP.

У «Далласа» последний матч пропустил Кристапс Порзингис из-за травмы спины. Также в лазарете находятся Бобан Марьянович, Стерлинг Браун и Трей Берк.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.80, победа «Далласа» — 1.95.

В данном случае, как нам кажется, многое будет зависеть от того, вернется ли на паркет Йокич. Если он готов играть, то «Наггетс», вероятно, будут иметь хорошие шансы на успех.

А вот в противном случае им придется нелегко, поскольку без двух своих основных игроков они вряд ли смогут противостоять Дончичу и компании.

Что-то нам подсказывает, что лучше поставить на гостей с минимальной форой, поскольку Йокич точно не готов на 100 процентов и тренерский штаб вряд ли будет рисковать его здоровьем. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +1,5» за 1.87.

Также берем «тотал меньше 220,5» за 1.87. В матче, который рискуют пропустить Йокич, Маррей и Порзингис, высока вероятность спада результативности.