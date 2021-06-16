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    Как повлияют на «Бруклин» травмы Ирвинга и Хардена?

    «Бруклин» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 16 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Милуоки»
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    Кевин Дюрант и Стив Нэш
    В среду, 16 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    Для «Бруклина» эта серия началась успешно. Несмотря на потерю Джеймса Хардена, подопечные Стива Нэша уверенно взяли две домашние игры (115:107 и 125:86).

    В третьей встрече «Нетс» немного не дожали соперника (83:86), а накануне и вовсе проиграли без шансов (96:107).

    Лучшим в команде с 28 очками, 13 подборами и 5 передачами стал Кевин Дюрант, а вот Кайри Ирвинг, набрав 11 очков, неудачно приземлился на голеностоп и был вынужден досрочно покинуть площадку.

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    Ирвинг избежал перелома, но его участие в пятой игре остается под вопросом, как, впрочем, и Хардена.

    «Милуоки»

    Казалось, что «Милуоки» сольет эту серию всухую, но каким-то чудом команде Майка Буденхольцера удалось сравнять счет и теперь у нее неплохие шансы, учитывая кадровые проблемы соперника.

    В четвертой встрече здорово сыграл лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

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    • Крис Миддлтон добавил 19 баллов, а Джру Холидэй — 14. Также выделялся Пи Джей Такер, который был очень активен в обороне, персонально защищаясь против Дюранта.

    У «Милуоки» до конца сезона выбыл Донте Дивинченцо. Ближайшую игру рискует пропустить Джордан Нвора.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.71, победа «Бруклина» — 2.15.

    Очевидно, что без Хардена и Ирвинга «Нетс» будет сложно рассчитывать на позитивный результат, поскольку эти игроки приносят львиную долю очков команды.

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    Впрочем, у них остаются шансы сыграть, поэтому нам кажется, что хотя бы кто-то из них должен вернуться в строй перед столь важной игрой.

    «Бакс» заслуживают похвалы за характер, но в целом их игра не вызывает большого оптимизма, особенно если сравнивать со здоровыми «Нетс». Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой +2,5» за 1.90.

    Кроме того, следим за результативностью Дюранта. На нем сейчас большая ответственность, так что в пятом матче он должен набрать в районе 40 очков.

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