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    Обеспечит ли «Портленд» участие в седьмом матче?

    «Портленд» — «Денвер». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч плей-офф НБА 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Денвер»
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    Остин Риверс и Дамиан Лиллард
    В пятницу, 4 июня, «Портленд» примет «Денвер» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр» начнется в 03:00 по московскому времени. «Портленд» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» достойно начал серию против «Денвера», когда повел 1-0. Потерпев два поражения подряд, команда Терри Стоттса нашла в себе силы отыграться, но теперь она уступает 2-3 и находится в шаге от вылета.

    В очень важной пятой встрече (140:147 2ОТ) разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард продемонстрировал феноменальную продуктивность. Он не просто записал на свой счет 55 очков, 10 передач и 6 подборов, но и забросил сразу 12 трехочковых!

    Самое главное то, что Лиллард точно бросал из-за дуги тогда, когда это было действительно нужно — за 3 секунды до конца основного времени и на последней минуте первого овертайма. В заключительной пятиминутке он тоже блистал, но «Наггетс» все же оказались сильнее.

    В составе проигравших Роберт Ковингтон оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, в то время как Си Джей Макколлум добавил 18 баллов.

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    После травмы у «Портленда» восстанавливается только Зак Коллинс, который, возможно, даже выйдет на паркет в ближайшей игре.

    «Денвер»

    «Денвер», ужасно сыгравший в атаке в четвертом матче, накануне вырвал победу у «Портленда» во втором овертайме (147:140 2ОТ).

    Нужно признать, что «Наггетс» владели инициативой, как в заключительной четверти, так и в первом овертайме, но Дамиан Лиллард продолжал оказывать сопротивление, поэтому игра затянулась.

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    • Самым результативным у победителей стал Никола Йокич, отметившись 38 очками, 11 подборами и 9 передачами. Монте Моррис набрал 28 очков со скамейки запасных, а Майкл Портер добавил 26 очков и 12 подборов.

    У «Денвера» до конца сезона выбыл Джамал Маррей. Также травмы залечивают Пи Джей Дозьер и Уилл Бартон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.54, победа «Денвера» — 2.50.

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    Кто-то может сказать, что болезненная неудача во втором овертайме может подкосить «Трэйл Блэйзерс», однако нам кажется, что подопечные Терри Стоттса найдут силы на борьбу в шестой игре, тем более что она пройдет на родной арене.

    «Портленд» будут поддерживать болельщики, но главное преимущество — Лиллард, который не боится ответственности и очень хорошо бросает в этой серии.

    Конечно, у «Наггетс», возможно, еще более сильная команда, но что-то нам подсказывает, что в этой серии не избежать седьмой игры. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -3,5» за 1.76.

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Портленда" больше 115,5» за 1.76.

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