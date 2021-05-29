ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос ЛьорентеТоп-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021 «Монреаль» не позволил «Торонто» завершить серию в пяти матчахНХЛ. «Монреаль» сократил счет в серии с «Торонто», «Каролина» вышла во 2-й раунд плей-офф Рубен ДиашТоп-3 защитников клубного сезона 2020/2021
  • 12:50
    • Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса»
  • 12:18
    • Официально: Хохлов — главный тренер «Ротора»
  • 15:36
    • «Ливерпуль» объявил о приобретении защитника
  • 15:22
    • Семенов готов попробовать силы в Европе
  • 14:22
    • Бомбардир «Монпелье» выразил желание перейти в «Зенит»
  • 10:58
    • «Спартак» по просьбе Руя Витории может купить полузащитника «Бенфики»
  • 10:49
    • «Реал» отклонил первое предложение «МЮ» по Варану
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Денвер» и второй матч в Портленде?

    «Портленд» — «Денвер». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч плей-офф НБА 29 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Денвер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юсуф Нуркич и Никола Йокич
    В субботу, 29 мая, «Портленд» примет «Денвер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 23:00 по московскому времени. «Портленд» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 42 победы и 30 поражений.

    В первом матче первого раунда плей-офф НБА подопечные Терри Стоттса преподнесли сюрприз, обыграв «Денвер» (123:109), когда Дамиан Лиллард набрал 34 очка и сделал 13 результативных передач, а Юсуф Нуркич записал себе в актив 16 очков и 12 подборов.

    Во второй встрече Лиллард увеличил результативность до 42 баллов, вот только этого не хватило даже для того, чтобы навязать борьбу «Наггетс» (109:128).

    Ну а накануне «Портленд» проиграл уже дома (115:120). Лиллард отметился 37 баллами, Си Джей Макколлум добавил 22 балла, а Нуркич досрочно покинул площадку из-за перебора фолов.

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Портленда» значится только форвард Зак Коллинс.

    «Денвер»

    «Денвер» по итогам регулярного чемпионата стал третьим на Западе с 47 победами и 25 поражениями.

    По ходу «регулярки» «Наггетс» потеряли Джамала Маррея, выбывшего до конца сезона, но все равно не сбавляли оборотов.

  • Топ-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021
  • Какие игроки центра поля были лучшими?
  • Сегодня

    • Да, они уступили «Портленду» в первой игре (109:123), но уверенно взяли вторую (128:109) и были сильнее в третьей (120:115), когда Никола Йокич оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов, а Остин Риверс добавил 21 балл, выполнив несколько важных трехочковых в заключительной четверти.

    В лазарете «Денвера» также находятся Уилл Бартон и Пи Джей Дозьер, которые к концу мая должны быть в строю.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.61, победа «Денвера» — 2.30.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Многие ожидали, что «Трэйл Блэйзерс» воспользуются преимуществом домашней площадки и поведут 2-1, но все пошло не так, как планировалось. Нуркич нахватался фолов, поэтому сдерживать Йокича пришлось его более мелким партнерам, а Кармело Энтони реализовал всего 5 бросков из 12.

    Конечно, в четвертой игре подопечные Стоттса постараются исправить недочеты, но нам кажется, что «Наггетс» все равно не сдадутся без боя и проведут еще одну конкурентную встречу. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +4,5» за 1.76.

    Видя результативность Лилларда в этой серии, также можно поставить на то, что он наберет больше 35 очков. Защитник выполнял много бросков и продолжит это делать, поскольку большого разнообразия в атаке у «Портленда» нет.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.66
  • Прогноз на матч Кайрат — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч Казахстан — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Анадолу Эфес
  • Баскетбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дания — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Каспий — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021     «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»
  • Серия А: главные итоги сезона
    • 04:38 24/05/2021     Фрагмент матча
  • Усиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России
    • 21:31 24/05/2021
    «Портленд» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 29.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Денвер» и второй матч в Портленде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры