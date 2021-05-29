В субботу, 29 мая, «Портленд» примет «Денвер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 23:00 по московскому времени. «Портленд» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 42 победы и 30 поражений.

В первом матче первого раунда плей-офф НБА подопечные Терри Стоттса преподнесли сюрприз, обыграв «Денвер» (123:109), когда Дамиан Лиллард набрал 34 очка и сделал 13 результативных передач, а Юсуф Нуркич записал себе в актив 16 очков и 12 подборов.

Во второй встрече Лиллард увеличил результативность до 42 баллов, вот только этого не хватило даже для того, чтобы навязать борьбу «Наггетс» (109:128).

Ну а накануне «Портленд» проиграл уже дома (115:120). Лиллард отметился 37 баллами, Си Джей Макколлум добавил 22 балла, а Нуркич досрочно покинул площадку из-за перебора фолов.

Все прогнозы на НБА

Среди травмированных у «Портленда» значится только форвард Зак Коллинс.

«Денвер»

«Денвер» по итогам регулярного чемпионата стал третьим на Западе с 47 победами и 25 поражениями.

По ходу «регулярки» «Наггетс» потеряли Джамала Маррея, выбывшего до конца сезона, но все равно не сбавляли оборотов.

Да, они уступили «Портленду» в первой игре (109:123), но уверенно взяли вторую (128:109) и были сильнее в третьей (120:115), когда Никола Йокич оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов, а Остин Риверс добавил 21 балл, выполнив несколько важных трехочковых в заключительной четверти.

В лазарете «Денвера» также находятся Уилл Бартон и Пи Джей Дозьер, которые к концу мая должны быть в строю.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.61, победа «Денвера» — 2.30.

Многие ожидали, что «Трэйл Блэйзерс» воспользуются преимуществом домашней площадки и поведут 2-1, но все пошло не так, как планировалось. Нуркич нахватался фолов, поэтому сдерживать Йокича пришлось его более мелким партнерам, а Кармело Энтони реализовал всего 5 бросков из 12.

Конечно, в четвертой игре подопечные Стоттса постараются исправить недочеты, но нам кажется, что «Наггетс» все равно не сдадутся без боя и проведут еще одну конкурентную встречу. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +4,5» за 1.76.

Видя результативность Лилларда в этой серии, также можно поставить на то, что он наберет больше 35 очков. Защитник выполнял много бросков и продолжит это делать, поскольку большого разнообразия в атаке у «Портленда» нет.