В субботу, 29 мая, «Даллас» примет «Клипперс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» в регулярном чемпионате одержал 42 победы и потерпел 30 поражений, что позволило ему занять пятое место в Западной конференции.

«Маверикс» изначально считались аутсайдерами в противостоянии с «Клипперс», но ситуация кардинально изменилась после того, как они выиграли оба матча в «Лос-Анджелесе».

В первой игре подопечные Рика Карлайла победили 113:103. Лука Дончич за 41 минуту записал себе в актив 31 очко, 10 подборов, 11 результативных передач, 2 блок-шота, 1 перехват и 3 потери.

Второй матч вышел чуть более напряженным, но он тоже остался за «Маверикс» (127:121), у которых Дончич набрал 39 очков, а Тим Хардуэй добавил 28 баллов.

Все прогнозы на НБА

После травмы у «Далласа» восстанавливается защитник Джей Джей Реддик.

«Клипперс»

«Клипперс» финишировали четвертыми в Западной конференции с 47 победами и 25 поражениями.

Самое смешное, что на финише сезона они всерьез размышляли над тем, с какой командой лучше встретиться в первом раунде и в итоге попали на «Даллас», о чем, возможно, успели пожалеть.

В первой встрече с «Маверикс» калифорнийские звезды Кавай Леонард и Пол Джордж набрали 26 и 23 очка соответственно, а во второй нарастили обороты — 41 и 28 очков. Впрочем, даже этого не хватило, чтобы сравнять счет в серии перед выездом в Техас.

Примечательно, что у «Клипперс» сейчас нет серьезных кадровых проблем.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.78, победа «Далласа» — 2.08.

Очевидно, что калифорнийцам больше нельзя проигрывать, ведь они и так загнали себя в угол двумя домашними неудачами.

Скорее всего, Леонард и Джордж настроятся на еще одну шикарную игру, вот только мы не уверены, что этого будет достаточно.

Дончич сейчас очень силен, и его энергией заряжаются партнеры, которые, как нам кажется, точно не допустят снижения атакующих показателей. Наш прогноз и ставка — «индивидуальный тотал "Далласа" больше 107,5» за 1.79.

Также можно смело ставить на высокую результативность Дончича, который вновь наберет не меньше 30 баллов.