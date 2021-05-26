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    Улучшит ли «Бруклин» свои показатели во втором матче с «Бостоном»?

    «Бруклин» — «Бостон». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч плей-офф НБА 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Бостон»
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    Джо Харрис и Кайри Ирвинг
    В среду, 26 мая, «Бруклин» сыграет с «Бостоном» во втором матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 48 побед и 24 поражения.

    Несмотря на то, что в начале мая команда Стива Нэша потерпела четыре подряд поражения, ей удалось завершить регулярный чемпионат пятью победами и не пропустить вперед «Милуоки».

    В первом матче серии с «Бостоном» «Нетс» выиграли без особых проблем (104:93), даже несмотря на то, что их реализация с игры составила 41,7 процента. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов, Кайри Ирвинг добавил 29 баллов, а Джеймс Харден — 21 балл, 9 подборов и 8 передач.

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    У «Бруклина» до конца сезона выбыл Спенсер Динвидди, тогда как остальные игроки находятся в строю.

    «Бостон»

    «Бостон» финишировал седьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 36 победами и 36 поражениями.

    Эта позиция отправила подопечных Брэда Стивенса в плей-ин, где они разобрались с «Вашингтоном» (100:118) и вышли в первом раунде плей-офф на «Бруклин».

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    • Первая игра на арене «Барклайс-центр» не сложилась для «Селтикс», которые проиграли (93:104), забросив всего 36,9 процента бросков с игры. Лидер команды Джейсон Тейтум набрал 22 очка, но реализовал только 6 бросков из 20.

    «Бостон» не может рассчитывать только на Джейлена Брауна, который пропустит оставшиеся матчи в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.21, победа «Бостона» — 4.60.

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    В первой игре баскетболисты «Нетс» были далеки от идеала, но это можно объяснить нервозностью и попытками Стива Нэша провести некоторые эксперименты в начале встречи.

    Реализация 8 трехочковых из 34 — тот показатель, который «Бруклин» способен значительно улучшить. Да и 18 результативных передач при среднем показателем в 35 тоже показывает резкое падение.

    Главный вывод после первой игры — «Бостон» не способен на конкурентную борьбу. Как бы плохо не смотрелись «Нетс», они все равно возьмут свое, тогда как «Селтикс» остается лишь судорожно искать варианты выхода из патовой ситуации. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -9,5» за 1.92.

    Еще один вариант — «тотал больше 226,5» за 1.90. Ожидаем, что второй матч будет намного результативнее первого во многом за счет улучшения игры «Бруклина».

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