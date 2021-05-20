В четверг, 20 мая, «Мемфис» примет «Сан-Антонио» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Мемфис» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами и 34 поражениями.

В предыдущем матче подопечные Тейлора Дженкинса могли замахнуться на восьмую строчку, но проиграли «Голден Стэйт» (113:101), который как раз и вырвался вперед.

В этой встрече Йонас Валанчюнас сыграл на достойном уровне, набрав 29 очков и сделав 16 подборов, а вот Джа Моранту, забросившему всего 7 бросков из 21 с игры, придется повышать свой уровень, если он хочет помочь «Гриззлиз» пройти дальше.

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После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Шон Макдермотт и Грейсон Аллен, которые сохраняют шансы выйти на паркет.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» финишировал десятым в турнирной таблице Западной конференции, одержав 33 победы в 72 матчах.

Техасская команда завершила регулярный чемпионат четырьмя поражениями подряд, хотя нужно отметить, что Грег Попович давал отдых многим игрокам, поскольку и так было понятно, что «Сперс» останутся десятыми.

В последней игре с «Финиксом» (121:123) неплохо выступил Демар Дерозан, набрав 23 очка всего за 25 минут. Якоб Пёлтль оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

За «Сан-Антонио» точно не сыграют Деррик Уайт и Лука Саманич. Менее серьезные травмы залечивают Трей Лайлз и Дакуан Джеффрис.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.57, победа «Сан-Антонио» — 2.45.

В начале года команды дважды подряд встречались в Техасе, и тогда «Гриззлиз» выиграли с разницей в 17 и 31 очко.

Конечно, в игре на выбывание мы вправе ожидать более конкурентной борьбы, но все же хозяева обязаны побеждать, потому что пребывают в гораздо лучшей форме, что доказывают шесть побед в восьми последних матчах чемпионата. Наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой -3,5» за 1.86.

В последнее время защита «Сан-Антонио» не впечатляла, позволяя соперникам в среднем набирать больше 120 очков. В трех очных встречах с «Мемфисом» в этом сезоне средний тотал составил 242 очка.

Да, на данном этапе сезона результативность должна снизиться, но она все равно будет относительно высокой, учитывая стиль игры команд. Еще один вариант — «тотал больше 220,5» за 1.77.