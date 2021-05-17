В понедельник, 17 мая, «Портленд» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Портленд» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 41 победу и 30 поражений.

Поражение в заключительном матче регулярного чемпионата и успех «Лейкерс» во встрече с «Нью-Орлеаном» приведут к тому, что «Трэйл Блэйзерс» опустятся на седьмую позицию и будут вынуждены сражаться в плей-ин.

Накануне подопечные Терри Стоттса потерпели обидное поражение от «Финикса» (117:118) и не сумели продлить серию из пяти побед подряд. Самым результативным с 41 баллом стал Дамиан Лиллард, а Си Джей Макколлум добавил 27 очков.

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После травмы у «Портленда» восстанавливается только Зак Коллинс.

«Денвер»

«Денвер» идет третьим в турнирной таблице Западной конференции с 47 победами и 24 поражениями.

«Наггетс» еще могут пропустить вперед «Клипперс», хотя даже четвертая строчка даст им преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

В своем последнем матче команда Майка Мэлоуна расправилась с «Детройтом» (104:91). Никола Йокич отметился трипл-даблом из 20 очков, 15 подборов и 11 передач, а Маркус Ховард набрал 20 баллов.

До конца сезона у «Денвера» выбыл Джамал Маррей. Также травмы залечивают Пи Джей Дозьер и Уилл Бартон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.27, победа «Денвера» — 4.32.

Для «Трэйл Блэйзерс» эта игра имеет гораздо большее значение. Да, успех «Наггетс» может оставить их на третьем месте, но это не имеет особого значения, поскольку они встретятся либо с «Далласом», либо, вероятно, с «Лейкерс», так что четвертая позиция выглядит даже привлекательнее.

А вот у подопечных Терри Стоттса нет другого выхода, кроме как побеждать. Поражение опустит их на седьмое место и вынудит играть плей-ин против «Голден Стэйт» или «Мемфиса», а этого никак нельзя допускать. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -7,5» за 1.76.

Еще один интересный вариант — «победа "Портленда" в первой четверти и матче» за 1.73.