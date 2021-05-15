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    Воспользуется ли «Финикс» безразличием «Сан-Антонио»?

    «Сан-Антонио» — «Финикс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Финикс»
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    Микал Бриджес
    В субботу, 15 мая, «Сан-Антонио» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 21:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 33 победы и 37 поражений.

    «Сперс» точно не поднимутся выше и не опустятся ниже, поэтому могут готовиться к противостоянию в плей-ин с «Мемфисом» или «Голден Стэйт».

    В своем последнем матче подопечные Грега Поповича уступили «Нью-Йорку» (98:102). Демар Дерозан набрал 27 очков и сделал 8 подборов. Деджанте Мюррей добавил 14 очков, 9 подборов и 7 передач.

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    После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Трей Лайлз и Лука Саманич. До конца сезона выбыл Деррик Уайт.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 49 победами и 21 поражением.

    «Санз» минимально отстают от «Юты», так что способны финишировать первыми и обеспечить себе преимущество домашней площадки на протяжении всего плей-офф.

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    • Накануне подопечные Монти Уильямса одолели «Портленд» (118:117). Крис Пол записал себе в актив 26 очков и 7 передач, а Микал Бриджес оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

    За «Финикс» пока не готов играть Абдель Надер. Под вопросом выход на площадку Деандре Эйтона и Кэмерона Джонсона.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.87, победа «Сан-Антонио» — 2.08.

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    Если не брать во внимание тот факт, что по ходу всего сезона «Санз» смотрелись убедительнее, можно найти много причин, по которым стоит ставить на подопечных Монти Уильямса.

    Во-первых, они могут занять первое место на Западе, если «Юта» оступится в оставшихся встречах.

    Во-вторых, «Сперс» окончательно закрепились на десятой строчке и точно не захотят тратить много сил в ничего не значащей встрече. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

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