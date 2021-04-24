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    Продолжится ли восхождение «Вашингтона» на Востоке?

    «Оклахома» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Вашингтон»
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    Расселл Уэстбрук
    В субботу, 24 апреля, «Оклахома» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 03:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 39 поражений.

    Команда Марка Дэйгнолта не выиграла ни одного матча с 1 апреля, а в последних 16 встречах обыграла только «Торонто» (113:103).

    Накануне баскетболисты «Тандер» уступили «Индиане» (116:122), несмотря на 26 очков Дариуса Базли и 20 баллов Святослава Михайлюка.

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    После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Джош Холл, Габриэль Дек, Лугенц Дорт, Алексей Покушевски, Майк Мускала, Шей Гилджес-Александер и Эл Хорфорд.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 33 поражениями.

    В какой-то момент казалось, что сезон для подопечных Скотта Брукса уже провален, но они одержали шесть побед подряд и вернулись в гонку за плей-офф.

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    • Последней жертвой «Уизардс» неожиданно стал «Голден Стэйт» (118:114), в игре с которым Брэдли Бил набрал 29 очков, а Расселл Уэстбрук оформил шикарный трипл-дабл — 14 очков, 20 подборов и 10 передач.

    У «Вашингтона» обидную травму получил Дени Авдия, присоединившись в лазарете к ранее травмированным Руи Хатимуре и Томасу Брайанту.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вашингтона» — 1.20, победа «Оклахомы» — 6.20.

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    На этой неделе команды уже встречались в столице США, и тогда победу со счетом 119:107 одержали хозяева.

    Нет особых поводов сомневаться, что «Уизардс» выиграют и в этот раз, ведь попадание в плей-офф для них стало реальностью, тогда как «Оклахома» по инерции доигрывает неудачный для себя сезон.

    В домашнем матче подопечные Скотта Брукса выиграли первую четверть «+13». Ждем и в этот раз от них мощного старта, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" в первой четверти с форой -3,5» за 1.88.

    Что касается набранных очков, то возьмем «тотал меньше 230,5» за 1.92. «Оклахома» в атаке не впечатляет, а «Вашингтон», вероятно, временами будет экономить силы на следующих соперников.

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