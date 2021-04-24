В субботу, 24 апреля, «Оклахома» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 03:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 39 поражений.

Команда Марка Дэйгнолта не выиграла ни одного матча с 1 апреля, а в последних 16 встречах обыграла только «Торонто» (113:103).

Накануне баскетболисты «Тандер» уступили «Индиане» (116:122), несмотря на 26 очков Дариуса Базли и 20 баллов Святослава Михайлюка.

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После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Джош Холл, Габриэль Дек, Лугенц Дорт, Алексей Покушевски, Майк Мускала, Шей Гилджес-Александер и Эл Хорфорд.

«Вашингтон»

«Вашингтон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 33 поражениями.

В какой-то момент казалось, что сезон для подопечных Скотта Брукса уже провален, но они одержали шесть побед подряд и вернулись в гонку за плей-офф.

Последней жертвой «Уизардс» неожиданно стал «Голден Стэйт» (118:114), в игре с которым Брэдли Бил набрал 29 очков, а Расселл Уэстбрук оформил шикарный трипл-дабл — 14 очков, 20 подборов и 10 передач.

У «Вашингтона» обидную травму получил Дени Авдия, присоединившись в лазарете к ранее травмированным Руи Хатимуре и Томасу Брайанту.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вашингтона» — 1.20, победа «Оклахомы» — 6.20.

На этой неделе команды уже встречались в столице США, и тогда победу со счетом 119:107 одержали хозяева.

Нет особых поводов сомневаться, что «Уизардс» выиграют и в этот раз, ведь попадание в плей-офф для них стало реальностью, тогда как «Оклахома» по инерции доигрывает неудачный для себя сезон.

В домашнем матче подопечные Скотта Брукса выиграли первую четверть «+13». Ждем и в этот раз от них мощного старта, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" в первой четверти с форой -3,5» за 1.88.

Что касается набранных очков, то возьмем «тотал меньше 230,5» за 1.92. «Оклахома» в атаке не впечатляет, а «Вашингтон», вероятно, временами будет экономить силы на следующих соперников.