«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 31 победу и 27 поражений.
Подопечные Тома Тибодо выиграли шесть последних матчей, а накануне в овертайме дожали «Нью-Орлеан» (122:112 ОТ).
Лучшим в составе «Никс» стал Джулиус Рэндл, записавший себе в актив 33 очка, 10 передач и 5 подборов. Деррик Роуз добавил 23 балла, а Ар Джей Барретт — 18.
После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Алек Беркс и Митчелл Робинсон.
«Шарлотт»
«Шарлотт» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 28 поражениями.
До начала этой недели команда Джеймса Боррего проиграла четыре встречи подряд, но в своей последней игре все же обыграла «Портленд» (109:101).
У «Хорнетс» выстрелил Терри Розир, который был близок к трипл-даблу — 34 очка, 10 передач и 8 подборов. Пи Джей Вашингтон отметился 23 баллами, а Майкл Бриджес — 19.
За «Шарлотт» пока не готовы играть Ламело Болл и Гордон Хэйворд. Под вопросом остается участие Девонте Грэма, Нейта Дарлинга и Малика Монка.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.41, победа «Шарлотт» — 3.24.
«Никс» действительно набрали хорошую форму, и победная серия служит тому весомым подтверждением.
Однако не стоит забывать, что в этом сезоне «Хорнетс» уже обыгрывали «Нью-Йорк». Да, сейчас у команды Джеймса Боррего больше кадровых проблем, но она все еще остается достаточно сильной, чтобы навязать борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +6,5» за 1.85.
Также возьмем «тотал больше 211,5» за 1.85, ведь обе команды в последнее время радовали результативностью.