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    Продлит ли «Нью-Йорк» свою победную серию?

    «Нью-Йорк» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Шарлотт»
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    Тадж Гибсон, Том Тибодо и Деррик Роуз
    В среду, 21 апреля, «Нью-Йорк» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 31 победу и 27 поражений.

    Подопечные Тома Тибодо выиграли шесть последних матчей, а накануне в овертайме дожали «Нью-Орлеан» (122:112 ОТ).

    Лучшим в составе «Никс» стал Джулиус Рэндл, записавший себе в актив 33 очка, 10 передач и 5 подборов. Деррик Роуз добавил 23 балла, а Ар Джей Барретт — 18.

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    После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Алек Беркс и Митчелл Робинсон.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 28 поражениями.

    До начала этой недели команда Джеймса Боррего проиграла четыре встречи подряд, но в своей последней игре все же обыграла «Портленд» (109:101).

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    • У «Хорнетс» выстрелил Терри Розир, который был близок к трипл-даблу — 34 очка, 10 передач и 8 подборов. Пи Джей Вашингтон отметился 23 баллами, а Майкл Бриджес — 19.

    За «Шарлотт» пока не готовы играть Ламело Болл и Гордон Хэйворд. Под вопросом остается участие Девонте Грэма, Нейта Дарлинга и Малика Монка.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.41, победа «Шарлотт» — 3.24.

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    «Никс» действительно набрали хорошую форму, и победная серия служит тому весомым подтверждением.

    Однако не стоит забывать, что в этом сезоне «Хорнетс» уже обыгрывали «Нью-Йорк». Да, сейчас у команды Джеймса Боррего больше кадровых проблем, но она все еще остается достаточно сильной, чтобы навязать борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +6,5» за 1.85.

    Также возьмем «тотал больше 211,5» за 1.85, ведь обе команды в последнее время радовали результативностью.

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