ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»ЛЧ. ПСЖ сдержал «Баварию», «Челси» прошел «Порту», «Реал» выбил «Ливерпуль» Мэйсон МаунтБез лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»Идеальная месть. Невезение Неймара не помешало ПСЖ пройти «Баварию»
  • 23:53
    • «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» вновь обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал ЛЧ
  • 23:55
    • УНИКС победил «Виртус» и вышел в финал Еврокубка
  • 23:17
    • Автобус «Реала» забросали камнями и бутылками в Ливерпуле
  • 21:49
    • ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги
  • 19:49
    • Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет
    Все новости спорта

    Выстоят ли «Лейкерс» под давлением «Бостона»?

    «Лейкерс» — «Бостон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Баскетболисты «Бостона»
    В пятницу, 16 апреля, «Лейкерс» примут «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 34 победы и 21 поражение.

    В последнее время подопечные Фрэнка Вогеля чередуют успехи с провалами, но это во многом связано с травмами Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.

    В своем предыдущем матче калифорнийцы обыграли «Шарлотт» (101:93). Самым результативным у победителей стал Кайл Кузьма с 24 очками, еще 19 баллов добавил Деннис Шредер.

    Все прогнозы на НБА

    Дэвис, Джеймс и Джаред Дадли пока не готовы к выходу на площадку. Под вопросом остается участие в матче Маркифа Морриса.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 26 победами.

    Команда Брэда Стивенса в семи предыдущих встречах одержала шесть побед, уступив при этом только «Филадельфии» (96:106).

  • Без лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • «Синие» по сумме двух встреч прошли «Порту», хоть и уступили в ответной игре
  • Вчера

    • Накануне «Селтикс» одолели «Портленд» (116:115) усилиями Джейсона Тейтума, который не только совершил решающий бросок, но и набрал 32 очка при 9 подборах и 5 результативных передачах. В активе Джейлена Брауна 24 балла, а Кембы Уокера — 21.

    Матч с «Лейкерс» рискует пропустить Эван Фурнье из-за коронавирусного протокола.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.64, победа «Лейкерс» — 2.65.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Действующие чемпионы, оставшись без своих суперзвезд, явно плывут по течению и просто пытаются удержаться как можно выше в турнирной таблице. Замахиваться на длительные серии побед в нынешнем составе они просто не в состоянии.

    Если говорить о «Селтикс», то эта команда постепенно приходит в себя после неудачного старта в этом сезоне.

    Учитывая принципиальность встречи, скорее всего, гости не смогут победить уверенно. Однако подопечные Брэда Стивенса сейчас просто сильнее по подбору игроков, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -3,5» за 1.80.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал больше 210,5» за 1.82. Да, у «Лейкерс» высокий оборонительный рейтинг, но у нынешнего «Бостона» достаточно ярких личностей в атаке, чтобы соответствовать своему среднему уровню в 113 очков.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Оттава — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021
    «Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 16.04.2021. Прогнозы на баскетбол. Выстоят ли «Лейкерс» под давлением «Бостона»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры