В пятницу, 16 апреля, «Лейкерс» примут «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 34 победы и 21 поражение.

В последнее время подопечные Фрэнка Вогеля чередуют успехи с провалами, но это во многом связано с травмами Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.

В своем предыдущем матче калифорнийцы обыграли «Шарлотт» (101:93). Самым результативным у победителей стал Кайл Кузьма с 24 очками, еще 19 баллов добавил Деннис Шредер.

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Дэвис, Джеймс и Джаред Дадли пока не готовы к выходу на площадку. Под вопросом остается участие в матче Маркифа Морриса.

«Бостон»

«Бостон» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 26 победами.

Команда Брэда Стивенса в семи предыдущих встречах одержала шесть побед, уступив при этом только «Филадельфии» (96:106).

Накануне «Селтикс» одолели «Портленд» (116:115) усилиями Джейсона Тейтума, который не только совершил решающий бросок, но и набрал 32 очка при 9 подборах и 5 результативных передачах. В активе Джейлена Брауна 24 балла, а Кембы Уокера — 21.

Матч с «Лейкерс» рискует пропустить Эван Фурнье из-за коронавирусного протокола.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.64, победа «Лейкерс» — 2.65.

Действующие чемпионы, оставшись без своих суперзвезд, явно плывут по течению и просто пытаются удержаться как можно выше в турнирной таблице. Замахиваться на длительные серии побед в нынешнем составе они просто не в состоянии.

Если говорить о «Селтикс», то эта команда постепенно приходит в себя после неудачного старта в этом сезоне.

Учитывая принципиальность встречи, скорее всего, гости не смогут победить уверенно. Однако подопечные Брэда Стивенса сейчас просто сильнее по подбору игроков, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -3,5» за 1.80.

Также можно присмотреться к ставке «тотал больше 210,5» за 1.82. Да, у «Лейкерс» высокий оборонительный рейтинг, но у нынешнего «Бостона» достаточно ярких личностей в атаке, чтобы соответствовать своему среднему уровню в 113 очков.