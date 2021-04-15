В четверг, 15 апреля, «Филадельфия» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 37 побед и 17 поражений.

«Сиксерс» выиграли три из четырех последних встреч, а накануне разобрались с «Далласом» (95:113), реализовав 49 процентов бросков с игры при 9 перехватах и 15 ассистах.

Лучшим на площадке был Джоэл Эмбиид, записавший себе в актив 36 очков и 7 подборов. Фуркан Коркмаз добавил 20 баллов со скамейки запасных.

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После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Джордж Хилл и Энтони Толливер.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 победами и 17 поражениями. Он может сравняться с «Филадельфией», если в ночь с 13 на 14 апреля победит «Миннесоту».

В своем последнем матче подопечные Стива Нэша уступили «Лейкерс» (101:126) во многом из-за удаления Кайри Ирвинга после стычки с Деннисом Шредером.

Самым результативным у проигравших стал Кевин Дюрант, набравший 22 очка. У Ирвинга на момент удаления было 18 баллов, а Ламаркус Олдридж добавил 12 очков.

Ирвинг и Олдридж рискуют пропустить встречу с «Сиксерс». Точно не сыграют Джеймс Харден, Тайлер Джонсон и Спенсер Динвидди.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.57, победа «Бруклина» — 2.60.

Главное оружие «Сиксерс» — Джоэл Эмбиид, который способен затмить любого, даже таких звезд, как Дюрант, Ирвинг или Харден.

В феврале «Фила» уже обыгрывала «Бруклин», и тогда Эмбиид доминировал, набрав 33 очка. «Нетс» просто нечем было ответить на его игру, а теперь, когда Джаретт Аллен отправлен в «Кливленд», подопечным Стива Нэша будет еще труднее.

У «Сиксерс» имеется хорошая возможность создать небольшой отрыв от главного преследователя, и они им, вероятно, воспользуются. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -4,5» за 1.85.