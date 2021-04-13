Во вторник, 13 апреля, «Юта» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Юта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 40 побед и 13 поражений.

Прошлую неделю баскетболисты «Джаз» начали с поражений от «Далласа» (103:111) и «Финикса» (113:117 ОТ), но затем реабилитировались, победив «Портленд» (122:103) и «Сакраменто» (128:112).

Героем встречи с «Кингз» стал Донован Митчелл, набравший 42 очка. Майк Конли добавил в копилку команды 26 баллов, а Джо Инглс — 20.

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После травм у «Юты» восстанавливаются Джордан Кларксон и Удока Азубуике.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 33 поражениями.

На прошлой неделе «Уизардс» обыграли «Орландо» (131:116) и «Голден Стэйт» (110:107), но эти победы пока остаются единственными в апреле.

Накануне подопечные Скотта Брукса без шансов уступили «Финиксу» (106:134), допустив сразу 16 потерь при 3 у противника.

Расселл Уэстбрук записал себе в актив трипл-дабл из 17 очков, 14 передач и 11 подборов, а самым результативным стал Рауль Нето с 24 баллами.

У «Вашингтона» травмы залечивают Брэдли Бил, Джордан Белл и Томас Брайант.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.12, победа «Вашингтона» — 8.60.

Похоже, сомневаться в триумфе команды Куина Снайдера не приходится. Она начала домашнюю серию с побед с преимуществом в 19 и 16 баллов и останавливаться на достигнутом не будет, ведь свое лидерство на Западе еще нужно подтвердить.

«Уизардс» после перерыва на Матч звезд совсем не впечатляют, даже несмотря на то, что Уэстбрук, судя по статистике, все еще силен. Моральный дух «Вашингтона» явно подорван, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -11,5» за 1.76.

Также возьмем «тотал меньше 235,5» за 1.86. «Вашингтон» не наберет много очков против лучшей защиты, а «Юта», когда создаст солидный гандикап, скорее всего, будет экономить силы.