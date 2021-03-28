В воскресенье, 28 марта, «Оклахома» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 19 из 44 матчей.

Для «Тандер» нынешний сезон проходит в режиме перестройки, поэтому о борьбе за плей-офф, вероятно, можно уже забыть.

Проблем добавила и травма лидера команды Шея Гилджеса-Александера, возвращение которого намечено лишь на апрель. Без него «Оклахома» накануне проиграла «Мемфису» (107:116). Самым результативным у проигравших стал резервный центровой Мозес Браун — 19 очков и 12 подборов.

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Также в лазарете «Тандер» находятся Тони Брэдли, Остин Риверс, Джош Холл и Дариус Базли.

«Бостон»

«Бостон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 23 поражениями.

В начале недели подопечные Брэда Стивенса проиграли «Мемфису» в овертайме (126:132 ОТ), а затем уступили «Милуоки» (119:121). Они снова встретятся с «Бакс» перед тем, как вылететь в Оклахому.

В игре с «Милуоки» Джейлен Браун отметился дабл-даблом — 24 очка и 10 подборов, Кемба Уокер набрал 23 очка.

В результате обменов «Бостон» заполучил Эвана Фурнье, Мо Вагнера и Люка Корнета, но потерял Даниэля Тайса, Джеффа Тига и Джавонте Грина.

После травмы у «Селтикс» восстанавливается Семи Оджелей, тогда как Тристан Томпсон и Ромео Лэнгфорд не сыграют из-за коронавируса.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.41, победа «Оклахомы» — 3.24.

«Тандер» находится в разобранном состоянии после серии обменов, когда руководство клуба делало ставки на будущие выборы на драфте.

Добавляет проблем и травма самого результативного игрока Гилджеса-Александера, без которого будет сложно рассчитывать на победы.

Да, у «Селтикс» тоже хватает проблем, но они не так безнадежны в этом сезоне, а с приходом Фурнье, возможно, результаты улучшатся. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -6,5» за 1.85.