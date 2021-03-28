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    Возьмет ли «Финикс» реванш у «Шарлотт»?

    «Шарлотт» — «Финикс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Финикс»
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    Крис Пол
    В воскресенье, 28 марта, «Шарлотт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 20:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 21 поражение.

    Накануне «Хорнетс» выиграли у «Майами» (110:105), одержав свою третью победу подряд в регулярном чемпионате.

    Подопечные Джеймса Боррего реализовали 49 процентов бросков с игры и забросили 18 трехочковых. Лучшим у победителей стал Малик Монк, набравший 32 очка. Терри Розир оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 передач.

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    Из-за травм ближайший матч рискуют пропустить Монк, Брэд Уонамэйкер и Пи Джей Вашингтон. Точно не сыграет Ламело Болл.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 14 поражениями.

    Команда Монти Уильямса одержала четыре победы в пяти последних матчах. Ее последней жертвой стал «Торонто» (104:100).

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    • Крис Пол записал себе в актив 19 очков, 6 подборов и 8 передач, тогда как Деандре Эйтон отметился 19 баллами и 9 подборами.

    У «Финикса» нет серьезных кадровых проблем. Под вопросом остается лишь участие в матче Абделя Надера.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.36, победа «Шарлотт» — 3.90.

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    В конце февраля «Хорнетс» обыграли «Санз» в Аризоне, и нам кажется, что подопечные Монти Уильямса об этом хорошо помнят и готовят реванш.

    Большим плюсом «Финикса» станет отличная глубина состава и отсутствие травмированных игроков. Коллектив из Аризоны чувствует себя настолько комфортно, что даже не пытался участвовать в недавних обменах.

    А вот «Шарлотт» с момента травмы Болла ослаб. Конечно, он будет бороться за плей-офф, но против грандов ему придется несладко. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.79.

    Еще один вариант — «победа "Финикса" в первой половине с форой -3,5» за 1.83.

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    Прогноз и ставка на матч «Шарлотт» — «Финикс» 28.03.2021 в 20:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.79.
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