«Милуоки»
«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 28 побед и 14 поражений.
Подопечные Майка Буденхольцера выиграли последние семь встреч и вплотную приблизились к лидирующим «Бруклину» и «Филадельфии».
Накануне «Бакс» без Янниса Адетокунбо разобрались с «Индианой» (140:113), реализовав 56 процентов бросков с игры и забросив 24 трехочковых.
Джру Холидэй записал себе в актив 28 очков и 14 передач, а Крис Миддлтон добавил 25 очков и 8 подборов.
У «Милуоки» травмы залечивают Адетокунбо, Родион Куруч, Аксель Тупан и Пи Джей Такер. Все они сохраняют шансы сыграть с «Селтикс».
«Бостон»
«Бостон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 22 поражениями.
За последние несколько недель «Селтикс» превратились из одного из лидеров Востока в главное разочарование сезона. Они проиграли четыре из пяти последних матчей и теперь рискуют даже не попасть в плей-офф.
В своем предыдущем матче подопечные Брэда Стивенса уступили в овертайме «Мемфису» (126:132 ОТ). Самым результативным стал Джейлен Браун с 27 очками и 9 подборами, Джефф Тиг отметился 26 баллами и 6 передачами.
В связи с болезнями ближайшую игру рискуют пропустить Джейсон Тейтум и Тристан Томпсон.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.53, победа «Бостона» — 2.92.
Очевидно, что «Селтикс» испытывают внутренние проблемы, которые негативно влияют на их игру на площадке. Возможно, причина кроется в отсутствии явного лидера, а, может быть, это связано с тем, что слухи отправляют отдельных игроков на обмен.
Даже несмотря на то, что Яннис может не выйти на площадку, нам кажется, что это вряд ли серьезно повлияет на расклад сил.
У «Бакс» хватает глубины, опыта и выдающихся талантов даже без грека. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4» за 1.86.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 116,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.