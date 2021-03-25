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    Обыграет ли «Милуоки» кризисный «Бостон»?

    «Милуоки» — «Бостон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бостон»
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    Яннис Адетокунбо
    В четверг, 25 марта, «Милуоки» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 28 побед и 14 поражений.

    Подопечные Майка Буденхольцера выиграли последние семь встреч и вплотную приблизились к лидирующим «Бруклину» и «Филадельфии».

    Накануне «Бакс» без Янниса Адетокунбо разобрались с «Индианой» (140:113), реализовав 56 процентов бросков с игры и забросив 24 трехочковых.

    Джру Холидэй записал себе в актив 28 очков и 14 передач, а Крис Миддлтон добавил 25 очков и 8 подборов.

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    У «Милуоки» травмы залечивают Адетокунбо, Родион Куруч, Аксель Тупан и Пи Джей Такер. Все они сохраняют шансы сыграть с «Селтикс».

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 22 поражениями.

    За последние несколько недель «Селтикс» превратились из одного из лидеров Востока в главное разочарование сезона. Они проиграли четыре из пяти последних матчей и теперь рискуют даже не попасть в плей-офф.

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    • В своем предыдущем матче подопечные Брэда Стивенса уступили в овертайме «Мемфису» (126:132 ОТ). Самым результативным стал Джейлен Браун с 27 очками и 9 подборами, Джефф Тиг отметился 26 баллами и 6 передачами.

    В связи с болезнями ближайшую игру рискуют пропустить Джейсон Тейтум и Тристан Томпсон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.53, победа «Бостона» — 2.92.

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    Очевидно, что «Селтикс» испытывают внутренние проблемы, которые негативно влияют на их игру на площадке. Возможно, причина кроется в отсутствии явного лидера, а, может быть, это связано с тем, что слухи отправляют отдельных игроков на обмен.

    Даже несмотря на то, что Яннис может не выйти на площадку, нам кажется, что это вряд ли серьезно повлияет на расклад сил.

    У «Бакс» хватает глубины, опыта и выдающихся талантов даже без грека. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4» за 1.86.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 116,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.

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