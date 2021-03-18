В четверг, 18 марта, «Индиана» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 02:00 по московскому времени. «Индиана» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 17 из 38 матчей.

Команда Нэйта Бьоркгрена находится в явном кризисе, о чем говорят семь поражений в девяти последних встречах.

Накануне «Пэйсерс» уступили «Денверу» (106:121) на фоне относительно скромной игры Домантаса Сабониса, записавшего себе в актив 10 очков и 10 подборов. Самым результативным у проигравших стал Малкольм Брогдон с 24 баллами.

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«Бруклин»

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 победами и 13 поражениями.

В 14 последних матчах подопечные Стива Нэша потерпели всего одно поражение, а накануне разобрались с «Нью-Йорком» (117:112) в дерби.

Кайри Ирвинг стал самым результативным, набрав 34 очка, а Джеймс Харден оформил шикарный трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 15 передач.

У «Бруклина» до конца сезона выбыл Спенсер Динвидди, тогда как Кевин Дюрант и Блэйк Гриффин должны вернуться на паркет в конце марта.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.69, победа «Индианы» — 2.55.

Недооценивать «Пэйсерс», конечно же, не стоит. Об этом можно спросить у «Финикса», который совсем недавно позволил себе небольшое расслабление и сразу же был наказан командой Бьоркгрена.

Впрочем, мы не думаем, что «Нетс» будут экономить силы. Эта команда набрала крейсерский ход, который даже без Кевина Дюранта позволяет сметать почти всех соперников с пути.

Вряд ли триумф гостей будет сверхубедительным, но преимущество в пять баллов должно быть. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.98.

Также можно взять «победу "Бруклина" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.73.