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    Победит ли «Бруклин» в Индианаполисе?

    «Индиана» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Бруклин»
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    Джеймс Харден
    В четверг, 18 марта, «Индиана» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 02:00 по московскому времени. «Индиана» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    «Индиана» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 17 из 38 матчей.

    Команда Нэйта Бьоркгрена находится в явном кризисе, о чем говорят семь поражений в девяти последних встречах.

    Накануне «Пэйсерс» уступили «Денверу» (106:121) на фоне относительно скромной игры Домантаса Сабониса, записавшего себе в актив 10 очков и 10 подборов. Самым результативным у проигравших стал Малкольм Брогдон с 24 баллами.

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    После травм у «Индианы» восстанавливается Ти Джей Уоррен и Джереми Лэмб.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 победами и 13 поражениями.

    В 14 последних матчах подопечные Стива Нэша потерпели всего одно поражение, а накануне разобрались с «Нью-Йорком» (117:112) в дерби.

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    • Кайри Ирвинг стал самым результативным, набрав 34 очка, а Джеймс Харден оформил шикарный трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 15 передач.

    У «Бруклина» до конца сезона выбыл Спенсер Динвидди, тогда как Кевин Дюрант и Блэйк Гриффин должны вернуться на паркет в конце марта.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.69, победа «Индианы» — 2.55.

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    Недооценивать «Пэйсерс», конечно же, не стоит. Об этом можно спросить у «Финикса», который совсем недавно позволил себе небольшое расслабление и сразу же был наказан командой Бьоркгрена.

    Впрочем, мы не думаем, что «Нетс» будут экономить силы. Эта команда набрала крейсерский ход, который даже без Кевина Дюранта позволяет сметать почти всех соперников с пути.

    Вряд ли триумф гостей будет сверхубедительным, но преимущество в пять баллов должно быть. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.98.

    Также можно взять «победу "Бруклина" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.73.

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    Прогноз и ставка на матч «Индиана» — «Бруклин» 18.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.98.
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