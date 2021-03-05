В пятницу, 5 марта, «Мемфис» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и 15 поражений.

Подопечные Тейлора Дженкинса добились определенного прогресса, так что вполне способны побороться за выход в плей-офф, и две победы в двух мартовских матчах это подтверждают.

Накануне «Гриззлиз» уверенно разобрались с «Вашингтоном» (125:111) во многом благодаря Джа Моранту, который набрал 35 очков и сделал 10 результативных передач, реализовав 11 из 18 бросков с игры.

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После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Грейсон Аллен, Кайл Андерсон и Джарен Джексон.

«Милуоки»

«Милуоки» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 14 поражениями.

До 3 марта «Бакс» могли похвастаться серией из пяти побед подряд, во время которой они даже обыграли «Клипперс» (105:00). Однако накануне они все же уступили «Денверу» (97:128).

Команда Майка Буденхольцера не сдержала Николу Йокича, оформившего трипл-дабл, а также реализовала лишь 11 трехочковых бросков из 40. Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон набрали 27 и 20 очков соответственно, а вот их партнеры в плане результативности выступили гораздо скромнее.

У «Милуоки» травму залечивают Джейлен Адамс и Джордан Нвора.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.46, победа «Мемфиса» — 3.30.

По составу «Бакс», конечно же, смотрятся сильнее, хотя нужно понять, не выбьет ли их из колеи нокдаун во встрече с «Денвером».

Команда Майка Буденхольцера откровенно слабо сыграла с «Наггетс», хотя имела преимущество домашней площадки. Теперь же «Милуоки» отправляет на выезд, где его плюсом может считаться то, что «Мемфис» в целом более успешен в гостях, а не дома.

Полагаем, что «Бакс» все-таки победят, ведь в этот раз на противоположной части площадки не будет Йокича или Джамала Маррея. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.86.

Еще один вариант — «победа "Милуоки" в первой четверти с форой -1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.