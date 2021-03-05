«Мемфис»
«Мемфис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и 15 поражений.
Подопечные Тейлора Дженкинса добились определенного прогресса, так что вполне способны побороться за выход в плей-офф, и две победы в двух мартовских матчах это подтверждают.
Накануне «Гриззлиз» уверенно разобрались с «Вашингтоном» (125:111) во многом благодаря Джа Моранту, который набрал 35 очков и сделал 10 результативных передач, реализовав 11 из 18 бросков с игры.
После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Грейсон Аллен, Кайл Андерсон и Джарен Джексон.
«Милуоки»
«Милуоки» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 14 поражениями.
До 3 марта «Бакс» могли похвастаться серией из пяти побед подряд, во время которой они даже обыграли «Клипперс» (105:00). Однако накануне они все же уступили «Денверу» (97:128).
Команда Майка Буденхольцера не сдержала Николу Йокича, оформившего трипл-дабл, а также реализовала лишь 11 трехочковых бросков из 40. Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон набрали 27 и 20 очков соответственно, а вот их партнеры в плане результативности выступили гораздо скромнее.
У «Милуоки» травму залечивают Джейлен Адамс и Джордан Нвора.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.46, победа «Мемфиса» — 3.30.
По составу «Бакс», конечно же, смотрятся сильнее, хотя нужно понять, не выбьет ли их из колеи нокдаун во встрече с «Денвером».
Команда Майка Буденхольцера откровенно слабо сыграла с «Наггетс», хотя имела преимущество домашней площадки. Теперь же «Милуоки» отправляет на выезд, где его плюсом может считаться то, что «Мемфис» в целом более успешен в гостях, а не дома.
Полагаем, что «Бакс» все-таки победят, ведь в этот раз на противоположной части площадки не будет Йокича или Джамала Маррея. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.86.
Еще один вариант — «победа "Милуоки" в первой четверти с форой -1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.