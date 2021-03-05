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    Восстановится ли «Милуоки» после нокдауна от «Денвера»?

    «Мемфис» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Милуоки»
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    Яннис Адетокунбо
    В пятницу, 5 марта, «Мемфис» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и 15 поражений.

    Подопечные Тейлора Дженкинса добились определенного прогресса, так что вполне способны побороться за выход в плей-офф, и две победы в двух мартовских матчах это подтверждают.

    Накануне «Гриззлиз» уверенно разобрались с «Вашингтоном» (125:111) во многом благодаря Джа Моранту, который набрал 35 очков и сделал 10 результативных передач, реализовав 11 из 18 бросков с игры.

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    После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Грейсон Аллен, Кайл Андерсон и Джарен Джексон.

    «Милуоки»

    «Милуоки» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 21 победой и 14 поражениями.

    До 3 марта «Бакс» могли похвастаться серией из пяти побед подряд, во время которой они даже обыграли «Клипперс» (105:00). Однако накануне они все же уступили «Денверу» (97:128).

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    • Команда Майка Буденхольцера не сдержала Николу Йокича, оформившего трипл-дабл, а также реализовала лишь 11 трехочковых бросков из 40. Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон набрали 27 и 20 очков соответственно, а вот их партнеры в плане результативности выступили гораздо скромнее.

    У «Милуоки» травму залечивают Джейлен Адамс и Джордан Нвора.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.46, победа «Мемфиса» — 3.30.

    По составу «Бакс», конечно же, смотрятся сильнее, хотя нужно понять, не выбьет ли их из колеи нокдаун во встрече с «Денвером».

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    Команда Майка Буденхольцера откровенно слабо сыграла с «Наггетс», хотя имела преимущество домашней площадки. Теперь же «Милуоки» отправляет на выезд, где его плюсом может считаться то, что «Мемфис» в целом более успешен в гостях, а не дома.

    Полагаем, что «Бакс» все-таки победят, ведь в этот раз на противоположной части площадки не будет Йокича или Джамала Маррея. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.86.

    Еще один вариант — «победа "Милуоки" в первой четверти с форой -1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.

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