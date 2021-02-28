В воскресенье, 28 февраля, «Оклахома» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 13 побед и 19 поражений.

В шести последних матчах баскетболисты «Тандер» обыграли только «Кливленд» (117:101) и «Сан-Антонио» (102:99), уступив «Портленду» (104:115), «Мемфису» (113:122), «Милуоки» (85:98) и «Майами» (94:108).

Накануне в игре со «Сперс» своей игрой порадовал Шей Гилджес-Александер, записавший себе в актив 42 очка, 8 подборов и 4 результативные передачи.

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После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Хамиду Диалло, Эл Хорфорд, Тревор Ариза и Джордж Хилл.

«Денвер»

«Денвер» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 15 поражениями.

За уходящую неделю подопечные Майка Мэлоуна обыграли «Кливленд» (120:103) и «Портленд» (111:106), но проиграли «Атланте» (115:123) и «Вашингтону» (110:112).

Во встрече с «Уизардс» у колорадцев блистали Джамал Маррей, набравший 34 очка, и Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

У «Денвера» травмы залечивают Пол Миллсэп, Гэри Харрис, Джамайкл Грин и Пи Джей Дозьер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.41, победа «Оклахомы» — 3.60.

Баскетболистам «Тандер» придется играть против «Наггетс» сразу после встречи с «Атлантой». В этом плане у подопечных Майка Мэлоуна будет преимущество, ведь они получат дополнительный свободный день.

Впрочем, они его потратят на перелет в Оклахому, где команда Марк Дэйгнолта постепенно начинает играть лучше и лучше.

Не можем гарантировать, что «Тандер» преподнесет сюрприз, но побороться на своей арене хозяева должны. Наш прогноз и ставка — «победа "Оклахомы" с форой +7,5» за 1.77.

Также берем «тотал меньше 225,5» за 1.92. 13 февраля «Оклахома» проиграла «Денверу» с разницей в два очка, но самое главное, что она сдержала и Маррея, и Йокич, не набравших и 25 баллов.