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    Поборется ли «Оклахома» с «Денвером»?

    «Оклахома» — «Денвер». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Денвер»
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    Баскетболисты «Оклахомы»
    В воскресенье, 28 февраля, «Оклахома» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2021 года
    Оклахома
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    •  Оклахома 04:00 Денвер Денвер
  • НБА
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    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 13 побед и 19 поражений.

    В шести последних матчах баскетболисты «Тандер» обыграли только «Кливленд» (117:101) и «Сан-Антонио» (102:99), уступив «Портленду» (104:115), «Мемфису» (113:122), «Милуоки» (85:98) и «Майами» (94:108).

    Накануне в игре со «Сперс» своей игрой порадовал Шей Гилджес-Александер, записавший себе в актив 42 очка, 8 подборов и 4 результативные передачи.

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    После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Хамиду Диалло, Эл Хорфорд, Тревор Ариза и Джордж Хилл.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 15 поражениями.

    За уходящую неделю подопечные Майка Мэлоуна обыграли «Кливленд» (120:103) и «Портленд» (111:106), но проиграли «Атланте» (115:123) и «Вашингтону» (110:112).

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    • Во встрече с «Уизардс» у колорадцев блистали Джамал Маррей, набравший 34 очка, и Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

    У «Денвера» травмы залечивают Пол Миллсэп, Гэри Харрис, Джамайкл Грин и Пи Джей Дозьер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.41, победа «Оклахомы» — 3.60.

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    Баскетболистам «Тандер» придется играть против «Наггетс» сразу после встречи с «Атлантой». В этом плане у подопечных Майка Мэлоуна будет преимущество, ведь они получат дополнительный свободный день.

    Впрочем, они его потратят на перелет в Оклахому, где команда Марк Дэйгнолта постепенно начинает играть лучше и лучше.

    Не можем гарантировать, что «Тандер» преподнесет сюрприз, но побороться на своей арене хозяева должны. Наш прогноз и ставка — «победа "Оклахомы" с форой +7,5» за 1.77.

    Также берем «тотал меньше 225,5» за 1.92. 13 февраля «Оклахома» проиграла «Денверу» с разницей в два очка, но самое главное, что она сдержала и Маррея, и Йокич, не набравших и 25 баллов.

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