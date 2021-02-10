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    Станет ли «Филадельфия» очередной жертвой «Сакраменто»?

    «Сакраменто» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 февраля 2021 года

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    «Сакраменто» — «Филадельфия»: прогноз и ставка
    Бен Симмонс
    В среду, 10 февраля, «Сакраменто» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами и 11 поражениями.

    В восьми последних матчах команда Люка Уолтона одержала семь побед, выигрывая даже у признанных фаворитов.

    Так, только в феврале «короли» обыграли «Бостон» (116:111), «Денвер» (119:114) и «Клипперс» (113:110). Главным обидчиком калифорнийцев стал Де'Аарон Фокс, набравший 36 очков.

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    После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Дакуан Джеффрис и Джамиус Рэмси.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, выиграв 17 матчей из 24.

    В десяти последних матчах «Сиксерс» уступили лишь дважды, оказавшись слабее «Детройта» (104:119) и «Портленда» (105:121).

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    • Накануне команда Дока Риверса разобралась с «Бруклином» (124:108) благодаря 33 очкам Джоэла Эмбиида. Дабл-даблы также оформили Тобиас Харрис (21 очко, 12 подборов) и Бен Симмонс (16 очков, 12 подборов).

    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Майк Скотт и Терренс Фергюсон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.52, победа «Сакраменто» — 3.05.

    Команды еще не встречались друг с другом в этом сезоне, так что нас ждет интригующее противостояние.

    Очевидно, что состав «Сиксерс» выглядит привлекательнее, учитывая наличие таких игроков, как Эмбиид, Симмонс, Харрис или тот же Дэнни Грин, неоднократно становившийся чемпионом НБА.

    «Короли» в первую очередь полагаются на талантливую молодежь, и она уже принесла им немало побед, но в данном случае мы все же поставим на гостей, которые подкупают своей стабильностью и мощью. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -4,5» за 1.76.

    Также берем «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 117,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.95.

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